שוב החלטה נגד החרדים:  היועמ"שית הורתה לבטל את אזכרת מרן

סערה הערב (חמישי) בעקבות הוראה לבטל את טקס האזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"ל, שנקבע מכוח החוק להנצחת זכרו. אנשי היועצת המשפטית לממשלה הורו על ביטול הטקס, כשהנימוק שניתן לכך הוא הקשר המזוהה בין מרן לבין תנועת ש"ס.

לפי הנימוק שנמסר, גם אם במהלך הטקס לא תיאמר אף מילה בעלת אופי פוליטי, עצם קיום האירוע לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף עלול להיחשב כתעמולה לטובת ש"ס, בשל הזיהוי שלו עם התנועה.

ההוראה עוררה התנגדות חריפה במשרד לשירותי דת. מנכ"ל המשרד טען כי מדובר בהחלטה המנוגדת לחוק, שכן טקס האזכרה אינו אירוע שנולד כיוזמה פוליטית, אלא אירוע שנקבע במסגרת החוק להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף.

מנכ"ל משרד הדתות אף הציב בפני אנשי היועמ"שית השוואה לטקס האזכרה לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. לדבריו, אם הטענה היא שאסור לקיים טקס ממלכתי בשל הזיהוי הפוליטי של האישיות המונצחת, הרי שיש להחיל את אותו הכלל גם במקרים אחרים.

"תבטלו גם את האזכרה לרבין", השיב מנכ"ל משרד הדתות, בטענה כי רבין מזוהה עם השמאל ועם מפלגת העבודה.

במוקד העימות עומדת כעת עצם האפשרות לקיים את טקס האזכרה למרן כפי שנקבע בחוק. מצד אחד עומדת עמדת אנשי היועמ"שית, שלפיה גם ללא אמירות פוליטיות במהלך האירוע, קיומו עלול להעניק תעמולה לש"ס. מנגד, במשרד הדתות טוענים כי מדובר בטקס שנקבע מכוח החוק וכי אין מקום לבטלו בשל הזיהוי של הרב עובדיה יוסף עם התנועה.