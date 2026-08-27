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עלול להיחשב כתעמולה לטובת ש"ס

שוב החלטה נגד החרדים:  היועמ"שית הורתה לבטל את אזכרת מרן

אנשי היועמ"שית הורו לבטל את טקס האזכרה למרן הרב עובדיה יוסף, בטענה כי עצם זיהויו עם ש"ס עלול להיחשב כתעמולה. מנכ"ל משרד הדתות השיב: "תבטלו גם את האזכרה לרבין" (משפט)

4תגובות
אזכרת מרן הרב עובדיה (צילום: Yaakov Cohen/Flash90)

סערה הערב (חמישי) בעקבות הוראה לבטל את טקס האזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"ל, שנקבע מכוח החוק להנצחת זכרו. אנשי היועצת המשפטית לממשלה הורו על ביטול הטקס, כשהנימוק שניתן לכך הוא הקשר המזוהה בין מרן לבין .

לפי הנימוק שנמסר, גם אם במהלך הטקס לא תיאמר אף מילה בעלת אופי פוליטי, עצם קיום האירוע לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף עלול להיחשב כתעמולה לטובת ש"ס, בשל הזיהוי שלו עם התנועה.

ההוראה עוררה התנגדות חריפה במשרד לשירותי דת. מנכ"ל המשרד טען כי מדובר בהחלטה המנוגדת לחוק, שכן טקס האזכרה אינו אירוע שנולד כיוזמה פוליטית, אלא אירוע שנקבע במסגרת החוק להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף.

מנכ"ל משרד הדתות אף הציב בפני אנשי היועמ"שית השוואה לטקס האזכרה לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. לדבריו, אם הטענה היא שאסור לקיים טקס ממלכתי בשל הזיהוי הפוליטי של האישיות המונצחת, הרי שיש להחיל את אותו הכלל גם במקרים אחרים.

"תבטלו גם את האזכרה לרבין", השיב מנכ"ל משרד הדתות, בטענה כי רבין מזוהה עם השמאל ועם מפלגת העבודה.

במוקד העימות עומדת כעת עצם האפשרות לקיים את טקס האזכרה למרן כפי שנקבע בחוק. מצד אחד עומדת עמדת אנשי היועמ"שית, שלפיה גם ללא אמירות פוליטיות במהלך האירוע, קיומו עלול להעניק תעמולה לש"ס. מנגד, במשרד הדתות טוענים כי מדובר בטקס שנקבע מכוח החוק וכי אין מקום לבטלו בשל הזיהוי של הרב עובדיה יוסף עם התנועה.
ש"סהיועץ המשפטי לממשלהיצחק רביןעובדיה יוסףמשרד לשירותי דת

4 תגובות

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4
להעיף אותה לכלא על הוראות בלתי חוקיות בעליל
בשט
3
ואי הגוף שלי רותח העצבים על זה שהיא עדין ביכלל בתפקיד כזה אין לה בושה לא רואה ממטר את השקופים אבל עכשיו היא מתעסקת עם הרב עובדיה השם ישמור
ארי
2
חצופה.מי יודע מה מחכה אם השמאל יעלה.אסון כבד מאד 60 אחוז מים כל דעותיהם יהיו בפח האשפה
עמי

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