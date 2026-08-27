ערוץ 14 ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בית משפט השלום בתל אביב קיבל את תביעת לשון הרע שהגיש ערוץ 20, שבינתיים הספיק להחליף את שמו לערוץ 14, נגד העיתונאי חיים לוינסון בעקבות ציוץ שפרסם בשנת 2021. השופט אריה ביטון חייב את לוינסון לשלם 10,000 שקל פיצוי ללא הוכחת נזק, וכן 20,000 שקל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. לאחר הפסיקה הודיע לוינסון כי בכוונתו לערער לבית המשפט המחוזי.

התביעה, שהועמדה במקור על סך 141,181 שקל, הוגשה בעקבות ציוץ שפרסם לוינסון ביוני 2021, ימים לאחר הקמת ממשלת בנט. בציוץ פרסם לוינסון תמונה שנחזתה להודעה של ערוץ 20, ולפיה הערוץ ישדר את ביקורו של "ראש הממשלה בנימין נתניהו" בנתב"ג. בערוץ טענו כי מדובר בפרסום מזויף שלא פורסם מטעמם, וכי הצגתו כאילו יצאה מהערוץ נועדה להציג אותו כגוף תקשורת קיקיוני ומוטה. לוינסון דחה את הטענות. במסגרת כתב ההגנה הוא טען בין היתר כי מדובר בפרסום סאטירי וביקורתי החוסה תחת חופש הביטוי. כחלק מהגנתו הוצגו פרסומים שונים שנועדו לתמוך בטענה בדבר אופי הסיקור והקו של הערוץ, וכן דוגמאות לפרסומים קודמים שבהם מתח לוינסון ביקורת ולעג לערוץ.

חיים לוינסון ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

אלא שבסופו של ההליך השופט אריה ביטון קיבל את התביעה וקבע כי הפרסום חרג מביקורת סאטירית לגיטימית וכי יש בו כדי לפגוע בתובעת. בפסק הדין צוין כי גם אם השיח הפוליטי והתקשורתי מחייב מרחב משמעותי לביקורת, אין בכך כדי להעניק חסינות לפרסום העולה כדי לשון הרע.

בית המשפט קבע כי הפרסום היה "פוגעני, מטעה ובעל פוטנציאל ממשי לפגיעה במוניטין התובעת". עוד צוין כי אף שמדובר בפרסום בודד ולא במסע פרסומים חוזר, הוא הופץ ברשת החברתית וזכה לחשיפה משמעותית.

בסופו של דבר חויב לוינסון בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך 10,000 שקל. בנוסף הוא חויב בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 20,000 שקל. התשלום נקבע לביצוע בתוך 30 יום, וללוינסון עומדת זכות לערער על פסק הדין בתוך 60 יום.

לאחר פרסום פסק הדין הגיב לוינסון והודיע כי אין בכוונתו לקבל את ההכרעה. "אחרי חמש שנים של משפט, בית המשפט השלום בתל אביב הכריע לרעתי בתביעה של ערוץ 20 וגזר עלי עשרת אלפים שקל פיצוי ו-20 אלף שקל הוצאות משפט", כתב.

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לוינסון הסביר כי לשיטתו מדובר היה בפרסום סאטירי, והוסיף כי במסגרת המשפט הציג באמצעות בא כוחו, עו"ד דור ליאונד, ראיות שלטענתו הראו "הטייה קיצונית והתבטאויות חוזרות שיטתיות" מצד שדרים בערוץ לטובת נתניהו ונגד יריביו הפוליטיים.

לוינסון ציטט גם את קביעתו של השופט ביטון שלפיה הפרסום "הביא בפועל לפגיעה להשפלתה וביזויה כערוץ תקשורתי בניסיון להציגו כערוץ קיקיוני ומוטה שאינו מתאר את המציאות כהוויתה".

"אני חושב שפסק הדין הוא פגיעה בחופש הביטוי, ועל כן ביקשתי מבא כוחי לערער עליו למחוזי", הודיע לוינסון.

בהמשך התייחס גם לעלויות ההליך המשפטי ואמר כי שילם אותן מכיסו. "אני לא אוליגרך כמו מירלשווילי, וזה כבר מתחיל להיות כבד. אבל אני מאמין בזה מאוד, ולא חושב להיכנע כאן", כתב. לדבריו, הוא יכול היה להתנצל בתחילת הדרך ולסיים את הפרשה, אך בחר שלא לעשות זאת. בסיום הפוסט ביקש ממי שמזדהה עם מאבקו לסייע לו באמצעות ביט בצמצום הוצאות המשפט.