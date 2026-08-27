ביזו אותך, השפילו אותך - ושתקת? זה עיקר התשובה לפני ראש השנה

עיקר התשובה – לשתוק על ביזיון! מדוע?

"עיקר התשובה" אומר רבי נחמן מברסלב:

"כשישמע בזיונו – יידום וישתוק" – מדוע?

מה עם שאר המצוות שאני מקיים? הם לא חשובים?

כל מצוה חשובה מאוד, אך עדיין, אומר רבי נחמן מברסלב:

עיקר התשובה הוא לשתוק למול ביזיון – לקבל ביזיונות באהבה.

מדוע באנו לעולם? ואיך זה קשור?

כדי להבין את מהות השתיקה, צריך להבין:

מדוע באנו לעולם? מה יעוד חיינו? מה המטרה של השתיקה?

לא באנו לעולם רק כדי לאכול לשתות, לעבוד ולהתחתן, ושאר הזמן להרפות.

הגענו לעולם לתקן את - עצמנו מעשינו ומידותינו!

ולממש את יעוד חיינו הייחודי שעבורו נשמתנו ירדה לעולם.

וכל עוד האדם לא עושה תשובה אמיתית, הוא ימשיך לסבול...

הגעת לעולם לתיקון פנימי ע"י - תשובה

התשובה מלמדת אותך:

שתפקידנו בעולם – לעבוד! להיכנס לעומק נפשך - ולתקן שם דברים!

זה קל? לא! זה שווה? שווה עולם ומלואו!

העבודה העיקרית שתוביל אותנו לתשובה אמיתית, היא העבודה על:

האגו - מידת הגאווה.

כדי לעבוד על האגו, על מידת הגאווה:

אנחנו צריכים - לבטל את עצמנו ממש!

להבין שהיחיד ששולט בכל העולם הוא רק - בורא עולם!

אנחנו כלום ושום דבר בעולם הזה.

ואיך קשה לומר את זה... מיד עולה התנגדות פנימית, האגו קופץ ואומר:

אני כלום? שום דבר? בטוח? קשה לקבל את האמת הזאת...

האגו שלנו לא נח לרגע, אנחנו אפילו לא יודעים עד כמה הגאווה מנהלת את חיינו, ומובילה את המהלכים שאנו עושים במשך היום...

ומובילה אותנו ישר לתהום, לגיהינום של חיינו בעולם הזה והבא...

ממידת הגאווה מסתעפות עוד מידות לא מתוקנות, כגון: כעס, קינאה טינה נקמה ועוד, קשה לעבוד על מידות אלו, ולכן:

בורא עולם שולח לנו עזרה בדמות - ניסיונות וביזיונות.

האם התשובה שלי מחקה את האגו?

כל אחד מתמודד בחיי היום יום עם מערכות יחסים ויכול להיפגע מהם, או לחטוף איזה ביזיון או הלבנת פנים, ולעשות תשובה כפי הבנתו, ולא מבין למה הביזיונות ממשיכים...

אך, מי שרוצה שצינורות השפע יפתחו לו בכל תחומי חייו, צריך להזכיר לעצמו יום יום שעה שעה:

כשהישועה מגיעה, רק לאחר שיוצאים מה'אגו' - ממידת הגאווה!

יש לנו עוונות והחטאים:

שדווקא הביזיונות מכפרים עליהם, כי שורשם - באגו הנפוח בגאווה!

וצריך לשמוח ולרקוד על ההזדמנות - לכפר ולתקן, לפני - שיהיה מאוחר.

והבונוס, שדווקא הביזיונות הם הדרך לישועתנו - בכל תחומי חיינו.

ההבנה שאני כלום – משחרר מהגאווה

הביזיונות באים להזכיר לנו בכל פעם מחדש:

להשתחרר את הגאווה, ולהבין שבאמת - אין לנו שליטה על כלום!

אין - אני, כי – 'אין עוד מלבדו'.

האותיות 'אני' ו'אין' – הן אותם אותיות.

התסכים להפוך את ה'אני' ל'אין'?

התיקון בעולם הזה - לקבל ביזיונות באהבה

זה התיקון שלנו בעולם הזה, ועלינו לקבל אותו – באהבה גמורה.

גם אם תתחזק באמונה ובטחון, עדיין חסרה האמונה:

שהאנשים רק שליחים של הקב"ה - ואין לקב"ה שותפים!

כל מה שקורה לך זה - מאת השם, שמאוד אוהב אותך ורוצה בטובתך, ולכן, שולח לך ביזיונות, כדי:

לעזור לך לקלף עוד שכבה - משריון הגאווה שעוטף אותך.

לכן כל אשמה או הלקאה עצמית – מיותרת...

בורא עולם הוא אבא שאוהב אותך, ועושה הכל לטובתך העליונה, וכשתשמח בביזיון - הכל יתהפך לטובה.

תשובה אמיתית – להבין שהביזיון הוא טובתי!

כשאדם מחפש לעשות תשובה אמיתית, הוא מבין:

שכל הביזיונות, הקשיים, הייסורים – הכל לטובתו!

כדי להוריד ממנו את:

העונש הכבד שנקרא - 'גאווה'! הגאווה היא - עונש? כן!

כי הגאווה מרחיקה אותך:

מתיקונך! כל הטוב שבורא עולם הכין עבורך, ורק - מחכה לתשובתך!

אל תשבר – ישועתך קרובה!

קשה? ברור שקשה, כי יש לנו אגו...

אבל, בזמן ניסיונות וביזיונות – לא יישבר, לא להתייאש ולשמור על השמחה!

לדעת שהקב"ה הוא היחיד שעשה עושה ויעשה לכל המעשים:

ואין לו שותפים בניהול העולם, רק שליחים - שעושים רצונו.

אם פגעו בך או נעלבת, תזכור שהאדם הוא שליח ההשגחה!

כדי לעזור לך לעשות תשובה אמיתית – לשמוע ביזיונך ולשתוק!

זה אחד הדברים הכי קשה ליישום! ואשרי מי שיזכה...

מי אשם? המקל או מי שמחזיק אותו?

טבע האדם להגיב מיידית לפגיעה באגו, ממש כמו הכלב שקיבל מכה ממקל והוא רודף אחר המקל, ושוכח שיש אדם שמחזיק במקל...

האם יש הגיון שהמקל אשם?

גם אדם שביזה אותנו לא אשם, או לפחות, זה לא החשבון שלנו להחזיר לו, כי רק בורא עולם שולט בעולם, ויודע טוב מאוד איך לנהל אותו, גם בלעדינו...

איך אמר דוד המלך:

"הניחו לו ויקלל כי אמר לו השם" – ומה שהיה הוא שיהיה...

דוד המלך ראה בזה:

ניסיון משמים, שהוא צריך לקבל - באמונה, הכנעה וענווה!

אם ננהג כמו דוד המלך, ונזכור:

שבורא עולם מנהיג את העולם – לבדו! ואין עוד – מלבדו!

האדם רק נשלח ע"י בורא עולם, כדי לטהר ולזכך אותנו:

ונקבל את הייסורים באהבה – נזכה לתשובה אמיתית.

לעשות תשובה – להבין באמונה שלמה שהכל לטובתי!

כשעושים תשובה, מבינים שבאמת הכל לטובתנו ממש! ובהדרגה, פחות ופחות מתרגשים מכל קושי וביזיון, שהרי:

אנו מאמינים שאנו בידיו של בורא עולם - מלך מלכי המלכים!

מלך העולם – שליט יחיד ששולט על כל העולם! הכל שלו! וממנו הכל!

והוא אוהב אותי, אהבת עולם ללא שום תנאי, אז - מה אני דואג?

צדיקים גדולים – ידעו שהביזיונות מצילים אותם!

צדיקים גדולים שביקשו ביזיונות, עד שהיו בוכים בכי של כאב מעומק הלב על כל יום שלא ביזו אותם, הם ידעו שהביזיון הוא:

הדבר היחיד ששובר את האגו הגאווה, הגורם המרכזי - שמפריע בעבודת השם!

הביזיונות הם הפתרון למוסס עוד 'גרם' של אגו שעולה בנו...

הם ידעו את מעלת הביזיון שמכפר על עוונותינו...

הביזיון - מציל מדבר יותר קשה!

אנו לא שוכבים עכשיו בבית חולים מחוברים לצינורות הנשמה, או לדיאליזה... סה"כ כל בוקר אנו קמים על רגלינו בכוחות עצמנו, נושמים לבד, ומתפקדים ללא עזרה, ולא כל אחד זוכה לזה...

אנו שומרים תורה ומצוות, זה נפלא ונהדר, אך:

אם לא מקבל את הביזיונות באהבה, חסר לנו - עיקר התשובה!

אדם לא מצליח לטעום מטעמה המופלא של התורה:

אם לא עשה תשובה אמיתית, אם לא נפטר – מהאגו מהגאווה!

ביטול האגו – פותח את צינורות השפע!

כל עוד לא נסכים לקבל את הביזיונות באהבה:

צינורות השפע - יישארו סגורים בפנינו!

כל עוד האגו מוביל אותנו:

אנחנו מבזבזים את זמננו בעולם הזה, כי - הכל סגור בפנינו.

צינורות השפע נפתחים:

רק בפני אדם שמבטל את עצמו למול - גדולת הבורא!

אדם שזוכר שכל הניסיונות והקשיים שהוא מקבל זה רק – מבורא עולם באהבתו אליו!

שותק למול ביזיון, ושתיקה זו:

פותחת לו את כל אוצרות השפע שבורא עולם הכין עבורו!

ראש השנה קרב ובא, רוצה גזרות טובות וישועות?

אתה כבר יודע – מה לעשות...

בהצלחה!

כתיבה וחתימה טובה