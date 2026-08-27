הזמר משה דוויק מכניס את חתן הבר מצווה ובכירי תעשיית המוזיקה מופיעים באירוע (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
עם אישי ציבור ובכירי התעשייה
כוכב הרשת דודי קפלר בירמץ את בנו באירוע יוקרתי בירושלים | תיעוד נרחב
תיעוד ב'כיכר השבת': כוכב הרשת דודי קפלר חגג השבוע בר מצווה לבנו יונתן, באירוע יוקרתי ומתוקשר בהפקת ברוך פרוינד, בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה • צפו בתיעודים שצילמו מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן (חרדים)
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כיכר השבת |
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