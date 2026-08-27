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כוכב הרשת דודי קפלר בירמץ את בנו באירוע יוקרתי בירושלים | תיעוד נרחב

תיעוד ב'כיכר השבת': כוכב הרשת דודי קפלר חגג השבוע בר מצווה לבנו יונתן, באירוע יוקרתי ומתוקשר בהפקת ברוך פרוינד, בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה • צפו  בתיעודים שצילמו מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן (חרדים)

הזמר משה דוויק מכניס את חתן הבר מצווה ובכירי תעשיית המוזיקה מופיעים באירוע
הזמר משה דוויק מכניס את חתן הבר מצווה ובכירי תעשיית המוזיקה מופיעים באירוע (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווה לבנו של דודי קפלר (צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
(צילום: מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן)
בר מצווהבר מצוהחתן בר מצווהדודי קפלר

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