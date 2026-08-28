( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות מבצעית של לוחמי מג"ב מרכז בדרום תל אביב הסתיימה הלילה במעצרם של תשעה שוהים בלתי חוקיים, לאחר שצעקות מחשידות ויידוי אבנים מחלון בניין הובילו את הכוחות לדירת מסתור. הפלסטינים, כולם ללא היתר שהייה תקף, הועברו לחקירה בתחנת שר"ת במחוז תל אביב.

הדרמה החלה במהלך פעילות שגרתית לשמירה על הביטחון השוטף בגזרה, כאשר לוחמי מג"ב מרכז שמעו צעקות עזות המהדהדות מאחד הבניינים ברחוב. הכוחות החלו בסריקות מיידיות באזור על מנת לאתר את מקור הרעש החשוד. במהלך הפעילות ניגשה אל הלוחמים אזרחית נסערה ומסרה כי זמן קצר קודם לכן יודו לעברה ולעבר עוברי אורח נוספים אבנים מחלון אחד הבניינים. האזרחית הכווינה את הלוחמים לכניסה המדויקת למבנה, והם נכנסו מיד לבצע סריקות יסודיות ולאתר את החשודים.

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:22 ( צילום: דוברות המשטרה )

הלוחמים הגיעו לאחת הדירות בבניין ודפקו על דלת הכניסה. הדלת נפתחה על ידי שני חשודים, אך הכוחות לא הסתפקו בכך והמשיכו בסריקות מקיפות בדירה. במהלך החיפוש המעמיק אותרו שבעה חשודים נוספים שהסתתרו במקומות שונים בדירה.

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בבדיקה שביצעו הלוחמים במקום התברר כי כלל תשעת החשודים שוהים בישראל שלא כחוק וללא היתר שהייה תקף. החשודים נעצרו במקום והועברו להמשך חקירה בתחנת שר"ת במחוז תל אביב, שם ייבדקו נסיבות שהייתם הבלתי חוקית בארץ.

המעצר מצטרף לשורה ארוכה של פעולות אכיפה שמבצעת משטרת ישראל במסגרת המאבק הנחוש בתופעת השוהים הבלתי חוקיים. רק בימים האחרונים נעצרו 21 שוהים בלתי חוקיים בירושלים במהלך שתי פעולות מתואמות, כאשר חלקם הוסתרו בדופן כפולה ברכב מסחרי.

גורמי המשטרה מדגישים כי הפעילות המבצעית נמשכת בכל רחבי הארץ, תוך התמקדות בעבירות של העסקה, הלנה והסעה של שוהים בלתי חוקיים. במקביל לפעילות בדרום תל אביב, נחשפה במעבר עופר דופן כפולה ברכב מסחרי שבה הוסתרו 11 תושבי יהודה ושומרון מאחורי ערימת צמיגים.

לוחמי משמר הגבול ממשיכים לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולמעצרם, כחלק מהפעילות המתמשכת לשמירה על ביטחון הציבור ואכיפת החוק בכל רחבי הארץ.