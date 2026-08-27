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טבע פראי

התיירים תיעדו: זינקה על המכונית ותלשה את הפגוש

הנהגים עצרו כדי לצפות בדובים מקרוב – ואז אחת הדובות הסתערה על המכונית (חדשות בעולם)

התיירים תיעדו: זינקה על המכונית ותלשה את הפגוש (צילום: רשתות חברתיות)

תקרית דרמטית תועדה בימים האחרונים בכביש ההררי המפורסם טרנספגרשאן שברומניה, לאחר שדובה חומה שהתהלכה עם גוריה בסמוך לכביש הסתערה על אחת המכוניות שעמדה באזור.

על פי הדיווחים המקומיים, המכוניות נעו באיטיות באזור שבו התקבצו מספר דובים. בין בעלי החיים הייתה דובה גדולה ולצדה גורים, שנמצאו במרחק של מטרים ספורים מכלי הרכב. בשלב מסוים היא התקרבה למכונית, אחזה בפגוש האחורי בשיניה ומשכה אותו בעוצמה עד שהצליחה לתלוש אותו.

האירוע עורר תשומת לב רבה משום שהתנהגותה של הדובה עשויה להיות קשורה להגנה על גוריה. כאשר דובה נמצאת עם גורים, התקרבות של בני אדם או כלי רכב אליהם עלולה להיתפס כאיום, והתגובה שלה עלולה להיות תוקפנית.

התיירים תיעדו: זינקה על המכונית ותלשה את הפגוש
התיירים תיעדו: זינקה על המכונית ותלשה את הפגוש (צילום: רשתות חברתיות)

הכביש שבו התרחש האירוע אינו זר למפגשים כאלה. טרנספגרשאן, החוצה את הרי ה, נחשב לאחד הכבישים הנופיים המפורסמים ברומניה, אך בשנים האחרונות הפך גם לאחד המקומות שבהם תיירים נתקלים שוב ושוב בדובים.

רק בחודש שעבר תועד תייר שכמעט הותקף לאחר שדוב התקרב אליו מאחור, בעוד שבחודש יוני נפצעו שלושה תיירים זרים באירועים נפרדים באזור.

לפי הערכות משרד הסביבה הרומני, במדינה חיים כיום בין כ-10,000 ל-13,000 דובים חומים, אחת מאוכלוסיות הדובים הגדולות באירופה. בשנים האחרונות גברו העימותים בין בני אדם לדובים, ובמספר מקרים הם הסתיימו בפציעות ואף במוות.

תיירותרומניהרץ ברשתדובים
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