התיירים תיעדו: זינקה על המכונית ותלשה את הפגוש

תקרית דרמטית תועדה בימים האחרונים בכביש ההררי המפורסם טרנספגרשאן שברומניה, לאחר שדובה חומה שהתהלכה עם גוריה בסמוך לכביש הסתערה על אחת המכוניות שעמדה באזור.

על פי הדיווחים המקומיים, המכוניות נעו באיטיות באזור שבו התקבצו מספר דובים. בין בעלי החיים הייתה דובה גדולה ולצדה גורים, שנמצאו במרחק של מטרים ספורים מכלי הרכב. בשלב מסוים היא התקרבה למכונית, אחזה בפגוש האחורי בשיניה ומשכה אותו בעוצמה עד שהצליחה לתלוש אותו.

האירוע עורר תשומת לב רבה משום שהתנהגותה של הדובה עשויה להיות קשורה להגנה על גוריה. כאשר דובה נמצאת עם גורים, התקרבות של בני אדם או כלי רכב אליהם עלולה להיתפס כאיום, והתגובה שלה עלולה להיות תוקפנית.