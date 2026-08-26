תבוסה משפילה לדיירים: שיפוץ בעשרות אלפי שקלים

פסק דין רועם שניתן בימים האחרונים בבית משפט השלום בהרצליה עשוי ליצור תקדים משמעותי בכל הנוגע לסמכויות האכיפה של הרשויות המקומיות מול בעלי נכסים. השופטת יעל מרמור-דומב קיבלה במלואה את תביעת עיריית תל אביב-יפו נגד בעלי דירות בבניין מגורים ברחוב דיזנגוף 261, וחייבה אותם לבצע שיפוץ יסודי ומקיף לחזיתות המבנה על חשבונם הבלעדי.

הפסיקה מבהירה כי למרות טענות הנתבעים לפיהן הסוגיה צריכה להתנהל במסגרת חוק שיפוץ בתים הארצי, לעירייה עומדת סמכות מלאה לדרוש חזות תקינה ולחייב בביצוע עבודות שיפוץ מכוח פקודת העיריות וחוק העזר העירוני. מאחר שהנתבעים לא הגישו השגה רשמית במועד החוקי, דרישת העירייה הפכה לחלוטה והם מנועים מלתקוף אותה כעת.

הרקע: הזנחה בלב עורק מרכזי

במרכז המחלוקת עומד בניין מגורים ברחוב דיזנגוף 261 בתל אביב, אחד מצירי התרבות והמסחר המרכזיים בעיר. עיריית תל אביב-יפו הגישה תביעה נגד בעלי הזכויות בנכס בדרישה שיבצעו שיפוץ יסודי לחזיתות המבנה. לטענת העירייה, מצבו הפיזי המוזנח של הבניין פוגע באופן ישיר בתדמית המרחב הציבורי ובאיכות חיי התושבים.

מה החביאו איזנקוט וליברמן בתוך הסוס? נתניהו בסרטון חדש דני שפיץ | 14:38

על אף התראות חוזרות ונשנות שנשלחו לבעלי הדירות, נטען כי אלה התעלמו מהדרישות ולא הגישו השגה רשמית במועד הקבוע בחוק. העירייה טענה כי התנהלות זו יצרה מטרד קשה לציבור הרחב והפרה חובה חקוקה.

טענות הנתבעים: חוק ארצי מול סמכות עירונית

מנגד, בעלי הדירות דחו את דרישות העירייה וטענו כי מדובר בחריגה מסמכות. לטענתם, הסוגיה כולה צריכה להתנהל במישור הארצי מכוח חוק שיפוץ בתים, המהווה חקיקה ראשית וגובר על חוק העזר העירוני. הדיירים הדגישו כי החוק הארצי מאפשר ודורש השתתפות פעילה של המדינה בעלויות הכרוכות בביצוע עבודות שיפוץ.

כמו כן, טענו הנתבעים כי הדרישה העירונית הגיעה בשל מיקומו המרכזי והבולט של הנכס ולא בשל בלאי אמיתי, וכי חלק מהעבודות שנדרשו מתייחסות לחלקים אחוריים שאינם פונים לרחוב הראשי.

הכרעת בית המשפט: סמכות מלאה לעירייה

השופטת יעל מרמור-דומב דחתה את כל טענות בעלי הדירות וקיבלה את תביעת העירייה במלואה. בפסק הדין נקבע כי פקודת העיריות וחוק העזר העירוני מעניקים לעירייה סמכות ברורה וישירה לדרוש חזות תקינה ולחייב בביצוע עבודות שיפוץ בחזיתות מבנים. מאחר שהנתבעים לא הגישו השגה רשמית במועד החוקי, דרישת העירייה הפכה לחלוטה והם מנועים לתקוף אותה כעת.

בית המשפט התייחס גם לסוגיית חוק שיפוץ בתים וקבע כי הוא אינו רלוונטי למקרה הנוכחי, משום שהמתחם שבו שוכן הבניין מעולם לא הוכרז באופן רשמי כאזור שיפוץ על ידי שר הבינוי והשיכון. השופטה הבהירה בפסיקתה כי הגדרת החזית בחוק העזר רחבה וכוללת את המעטפת החיצונית של הבית מכל צדדיו, ולכן העירייה רשאית לדרוש תיקונים גם בחלקים האחוריים של הבניין.

משמעות הפסיקה: תקדים שעלול להשפיע על מאות בניינים

פסק הדין מבהיר כי הנתבעים חויבו להגיש בקשה רשמית לרישיון בתוך חודש ימים, ולהשלים את מלוא עבודות השיפוץ בתוך שישה חודשים ממועד קבלתו, וזאת על חשבונם הבלעדי. ההחלטה יוצרת תקדים נוקב שעלול להשפיע על מאות בניינים ותיקים ברחבי הארץ ולשנות את כללי המשחק בין הרשויות המקומיות לבעלי הנכסים.

הפסיקה מחזקת את סמכויות האכיפה של הרשויות המקומיות ומבהירה כי בעלי נכסים אינם יכולים להתעלם מדרישות עירוניות לשיפוץ ותחזוקה. יחד עם זאת, היא גם מדגישה את חשיבות הגשת השגות במועד הקבוע בחוק, שכן אי עשיית כן עלולה להפוך את דרישת הרשות לחלוטה ובלתי ניתנת לערעור.