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מהלך תקציבי דרמטי

לא רע: התרגיל שעושה סמוטריץ ליועמ"שית כדי להפחית את מחיר הדלק

שר האוצר הורה לקדם צו להפחתת מס הבלו על הדלק | הפחתה של כחצי שקל לליטר במטרה לרכך את ההתייקרות הצפויה | עלות תקציבית: כ-300 מיליון שקלים בחודש - היועמ"שית צפויה להתנגד מטעמים של "כלכלת בחירות" (כלכלה בארץ)

3תגובות
בצלאל סמוטריץ' (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שר האוצר הורה לקדם צו להפחתת מס הבלו על הדלק, במהלך שמטרתו לרכך את ההתייקרות הצפויה במחיר הבנזין לצרכן. במסגרת התכנון הנבחן נשקלת הפחתה של כחצי שקל לליטר, מהלך המוערך בעלות תקציבית של כ-300 מיליון שקלים בחודש לקופת המדינה.

בלשכת שר האוצר אישרו את הפרטים ומסרו כי סמוטריץ' "הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק, זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים שנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן".

עוד ציינו בלשכה כי "כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנט לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים".

התנגדות מקצועית באוצר

מנגד, גורמי המקצוע במשרד האוצר מביעים התנגדות למהלך. על פי הערכותיהם, כל הפחתה של 10 אגורות במחיר הליטר פירושה אובדן הכנסות של כ-30 מיליון שקלים בחודש. במקביל, נבדקת ההיתכנות המשפטית מול היועצת המשפטית לממשלה לגבי אישור הצעד בתקופת בחירות.

היוזמה מגיעה על רקע הודעת משרד האנרגיה והתשתיות על עליית מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ב-16 אגורות, לרמה של 8.25 שקלים. מחיר זה משווה את השיא ההיסטורי שנקבע בספטמבר 2012, כאשר 5 אגורות מההתייקרות נובעות מעדכון תקופתי של רכיב הבלו על ידי רשות המסים.

(צילום: AI)

פרשנים אומרים כי מבחינת סמוטריץ מדובר במצב של "WIN-WIN".

אם היועמ"שית תאשר את המהלך, מדובר יהיה בחיסכון משמעותמ במחיר הדלק שהיה צפוי כאמור לעלות.

מנגד, אם היועמ"שית תסרב למהלך, יוכל שר האוצר להאשים את הפרקליטה המזוהה עם השמאל בעלייה ניכרת במחיר הדלק.
בצלאל סמוטריץ'דלקמס הבלו

3 תגובות

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2
יפה סמוטריץ😆
יחיאל
1
סמרטוצי נזכר חודשים לפני הבחירות להוריד מחירים , איזה צירוף מקרים ברוך ה' לא נראה אותו יותר בכנסת
רק בן גביר
בול
רק שס

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