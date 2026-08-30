שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם צו להפחתת מס הבלו על הדלק, במהלך שמטרתו לרכך את ההתייקרות הצפויה במחיר הבנזין לצרכן. במסגרת התכנון הנבחן נשקלת הפחתה של כחצי שקל לליטר, מהלך המוערך בעלות תקציבית של כ-300 מיליון שקלים בחודש לקופת המדינה.

בלשכת שר האוצר אישרו את הפרטים ומסרו כי סמוטריץ' "הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק, זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים שנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן".

עוד ציינו בלשכה כי "כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנט לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים".

התנגדות מקצועית באוצר

מנגד, גורמי המקצוע במשרד האוצר מביעים התנגדות למהלך. על פי הערכותיהם, כל הפחתה של 10 אגורות במחיר הליטר פירושה אובדן הכנסות של כ-30 מיליון שקלים בחודש. במקביל, נבדקת ההיתכנות המשפטית מול היועצת המשפטית לממשלה לגבי אישור הצעד בתקופת בחירות.

היוזמה מגיעה על רקע הודעת משרד האנרגיה והתשתיות על עליית מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ב-16 אגורות, לרמה של 8.25 שקלים. מחיר זה משווה את השיא ההיסטורי שנקבע בספטמבר 2012, כאשר 5 אגורות מההתייקרות נובעות מעדכון תקופתי של רכיב הבלו על ידי רשות המסים.