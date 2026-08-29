רק טיקטוק מעניין אותך: יאיר נתניהו פותח על בן גביר

יאיר נתניהו ( צילום: גילי יערי פלאש 90 )

הכפפות הוסרו לחלוטין במחנה הלאומי. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, משגר הבוקר (חמישי) מתקפה חריפה במיוחד נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, על רקע הסירוב המתמשך להתאחד עם בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. במסרים שפרסם ברשתות החברתיות, נתניהו הבן לא חסך בביקורת נוקבת על סדרי העדיפויות של השר ועל התנהלות משטרת ישראל תחת כהונתו.

"הסכנה שגוש הימין לא ישיג 61 פשוט לא מעניינת אותך", כתב יאיר נתניהו בפוסט חריף. "לא אכפת לך שתקום ממשלת יאיר גולן, איזנקוט והאחים המוסלמים. מבחינתך אין בעיה שתשב באופוזיציה, גם ככה אתה יודע רק לעשות סרטוני טיקטוק". המתקפה מגיעה על רקע דיווחים דרמטיים על מגעים חשאיים שניהלו סמוטריץ' ופייגלין לאיחוד פוליטי, בתיווך ישיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בן גביר, שהתנגד בתוקף לאיחוד עם סמוטריץ', האשים את נתניהו בניהול "קריאה מבוימת לאחדות" שכל מטרתה הייתה להפחית את דרישותיו של פייגלין במשא ומתן. על פי דיווחים שפורסמו בתקשורת, בשבוע שעבר התקיימה פגישה סגורה בין נתניהו לבן גביר, במהלכה דרש ראש הממשלה: "חובה שתתחבר עם סמוטריץ' ברשימה אחת". השר השיב בסירוב נחרץ והציג סקרי עומק שערך מטה הקמפיין של עוצמה יהודית, המעידים כי איחוד כזה צפוי לרחק קבוצות מצביעים מרכזיות: צעירים ומצביעי פעם ראשונה, תושבי הפריפריה, ואף חרדים ששוקלים להצביע לעוצמה יהודית. "סמוטריץ' מרחיק מצביעים חרדים; נזק אלקטורלי": השיחה בין נתניהו לבן גביר, וסקרי העומק נחשפים יוני גבאי | 28.08.26 בן גביר תוקף: "אני לא בני גנץ, לא אתאחד" יוני גבאי | 23:37 "המשטרה הפכה לזרוע ביצוע של קפלן" אולם הביקורת החריפה ביותר של יאיר נתניהו התמקדה בהתנהלות מערכת אכיפת החוק תחת כהונת בן גביר. "תחת כהונתך, ותחת המפכ"ל שמינית, משטרת ישראל הפכה סופית לזרוע הביצוע של קפלן, עם מדיניות אפרטהייד ורדיפה כלפי הימין", האשים.

איתמר בן גביר בצפת ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

לדבריו, במשך ארבע שנות כהונה אפשרה המשטרה חסימות צירים ואנרכיה מצד מפגיני השמאל, המשיכה לרדוף אנשי ימין בשטח, ואף "קברה את פרשת הפצ"רית והעלילה על כוח 100". התקפה זו מצטרפת לשורה של ביקורות שמשגרים פעילי הימין כלפי בן גביר בשבועות האחרונים, על רקע החשש מפיצול קולות שעלול להוביל לאובדן השלטון.

מוקדם יותר השבוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם קריאה דרמטית לבן גביר ולסמוטריץ' להגיע לפגישות ביום ראשון. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין", כתב. אולם ממפלגת עוצמה יהודית נמסר בתגובה כי "לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף".

בינתיים, גם משה פייגלין, יו"ר מפלגת 'זהות', משגר איומים חריפים לעבר מפלגות גוש הימין. בראיון ברדיו גלי ישראל הבהיר כי אם לא יתבצעו איחודים בימין - הוא ירוץ עצמאית עד הסוף, גם במחיר אובדן קולות למחנה. "אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע", איים.

משה פייגלין בישיבת אורייתא בי-ם ( צילום: מסך )

המתיחות הפוליטית מגיעה בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, כאשר סקרים מצביעים על כך שגוש הימין נמצא בסכנה ממשית של אי השגת רוב. על פי סקר שפורסם לאחרונה, הליכוד בראשות נתניהו זוכה ל-36 מנדטים, אך גוש הימין כולו מגיע ל-59 מנדטים בלבד - שניים פחות מהנדרש להקמת ממשלה.

בתוך המערבולת הפוליטית, נשאלת השאלה האם המתקפה הציבורית של יאיר נתניהו תצליח לשנות את עמדתו הנחרצת של בן גביר, או שמא תעמיק את הקרע במחנה הלאומי. כך או כך, ברור כי השעון מתקתק, והזמן לאיחודים בימין הולך ומתקצר.