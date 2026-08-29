"אני לא בני גנץ": מתקפה חריגה של בן גביר על נתניהו

( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

סערה פוליטית התפוצצה היום (ראשון) בעקבות דיווחים דרמטיים על מגעים מתקדמים וחשאיים לאיחוד פוליטי בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין משה פייגלין, בתיווך ישיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הגילויים הציתו את זעמו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שבחר שלא לשתוק ושלח הודעה חריפה במיוחד לראש הממשלה.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הפרשה מתרחשת על רקע קריאתו הפומבית של נתניהו ביום שישי האחרון, שבה הזמין את בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין", כתב אז ראש הממשלה. אולם מעוצמה יהודית נמסר בתגובה מיידית: "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת".

במקביל, משה פייגלין שולח איומים משלו לעבר גוש הימין. בראיון לרדיו גלי ישראל הבהיר כי אין לו כל כוונה לפרוש ברגע האחרון. "אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע", איים פייגלין. "המצביעים שלי לא שייכים לכם ולא נמצאים אצלכם בכיס".

משה פייגלין ( צילום: פלאש 90 )

את הודעתו הטעונה חתם בן גביר באזהרה בוטה ובלתי מתפשרת המופנית ישירות ללשכת ראש הממשלה: "אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך: קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ". המשפט, שמשווה את עצמו לשר הביטחון לשעבר שפרש מהממשלה, מהווה אזהרה ברורה על כך שגם בן גביר עשוי לנקוט בצעדים דרמטיים אם ימשיכו להתעלם ממנו.

הסערה הפוליטית מגיעה בעיצומה של תקופה סוערת בימין, כאשר הסקרים מצביעים על פיצול קולות משמעותי בין המפלגות הקטנות. נתניהו, שחושש מאובדן מנדטים בגוש הימין, מנסה לתווך בין הצדדים, אך נראה כי המתחים האישיים והפוליטיים עמוקים מכדי להתגבר עליהם בקלות.