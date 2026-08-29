"אני לא בני גנץ": מתקפה חריגה של בן גביר על נתניהו

סערה פוליטית התפוצצה היום (ראשון) בעקבות דיווחים דרמטיים על מגעים מתקדמים וחשאיים לאיחוד פוליטי בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין משה פייגלין, בתיווך ישיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הגילויים הציתו את זעמו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שבחר שלא לשתוק ושלח הודעה חריפה במיוחד לראש הממשלה.
"שבוע טוב אדוני ראש הממשלה", פתח בן גביר את הודעתו הטעונה. "נדהמתי מהדיווחים על כך שסמוטריץ' ופייגלין ניהלו בתיווכך מו"מ מתקדם לאיחוד, ורק כדי 'להלחיץ את פייגלין', יצאתם אתה וסמוטריץ' בקריאה מבוימת לאחדות איתי, שכל תכליתה להנמיך את דרישות פייגלין".
הרקע לפרשה מתגלה כעת במלואו. על פי דיווחים שפורסמו בתקשורת, בשבוע שעבר התקיימה פגישה סגורה בין נתניהו לבן גביר, שבמהלכה דרש ראש הממשלה מהשר: "חובה שתתחבר עם סמוטריץ' ברשימה אחת". בן גביר השיב בסירוב נחרץ והציג בפני נתניהו סקרי עומק שערך מטה הקמפיין של עוצמה יהודית.
על פי הסקרים שהוצגו, איחוד בין עוצמה יהודית לציונות הדתית צפוי לרחק קבוצות מצביעים מרכזיות: צעירים ומצביעי פעם ראשונה, תושבי הפריפריה שאינם מזדהים עם סמוטריץ', ואף חרדים ששוקלים להצביע לעוצמה יהודית. במטה בן גביר טוענים כי כ-80% ממצביעי הציונות הדתית יעברו להצביע לעופר וינטר אם תתאחד עם עוצמה יהודית.
"אתם הבעיה, לא אני"
בהודעתו הנוכחית, בן גביר תקף בחריפות את יחס השותפים בקואליציה כלפיו וחשף את המתחים העמוקים. "מילא להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי", כתב, "אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני?!"
הפרשה מתרחשת על רקע קריאתו הפומבית של נתניהו ביום שישי האחרון, שבה הזמין את בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין", כתב אז ראש הממשלה. אולם מעוצמה יהודית נמסר בתגובה מיידית: "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת".
במקביל, משה פייגלין שולח איומים משלו לעבר גוש הימין. בראיון לרדיו גלי ישראל הבהיר כי אין לו כל כוונה לפרוש ברגע האחרון. "אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע", איים פייגלין. "המצביעים שלי לא שייכים לכם ולא נמצאים אצלכם בכיס".
את הודעתו הטעונה חתם בן גביר באזהרה בוטה ובלתי מתפשרת המופנית ישירות ללשכת ראש הממשלה: "אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך: קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ". המשפט, שמשווה את עצמו לשר הביטחון לשעבר שפרש מהממשלה, מהווה אזהרה ברורה על כך שגם בן גביר עשוי לנקוט בצעדים דרמטיים אם ימשיכו להתעלם ממנו.
הסערה הפוליטית מגיעה בעיצומה של תקופה סוערת בימין, כאשר הסקרים מצביעים על פיצול קולות משמעותי בין המפלגות הקטנות. נתניהו, שחושש מאובדן מנדטים בגוש הימין, מנסה לתווך בין הצדדים, אך נראה כי המתחים האישיים והפוליטיים עמוקים מכדי להתגבר עליהם בקלות.
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