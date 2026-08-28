ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שישי) הודעה דרמטית שבה הוא קורא לשני שרים בממשלתו להגיע לפגישות ביום ראשון הקרוב. "אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון", כתב נתניהו. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין".

הקריאה הפומבית של ראש הממשלה מגיעה על רקע מתחים פוליטיים עזים בימין ולאחר שהתברר כי אין סיכוי ממשי לאיחוד בין עוצמה יהודית למפלגתו החדשה של עופר וינטר. כעת, נתניהו מפנה את מאמציו לניסיון לאחד את שתי המפלגות הימניות הקיימות - עוצמה יהודית והציונות הדתית.

מהמפלגה של בן גביר נמסר בתגובה: "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך, לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף".

"עוצמה יהודית קוראת לרה״מ לקדם את שתי החלופות הנכונות והריאליות שעל הפרק - או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשיריונים שקיבל רה״מ בליכוד למען סמוטריץ׳ - על מנת לוודא את ניצחון הימין בבחירות והקמת ממשלת ימין אמיתית".

מאחורי הקלעים של הקמפיין הפומבי להתאחדות, מתגלה תמונה מורכבת של שיחות סגורות וסקרי עומק. על פי דיווחים בתקשורת, בשבוע שעבר התקיימה פגישה בין נתניהו לבין בן גביר, שבמהלכה דרש ראש הממשלה: "חובה שתתחבר עם סמוטריץ' ברשימה אחת".

בן גביר השיב בסירוב נחרץ והציג בפני נתניהו סקרי עומק שערך מטה הקמפיין שלו. על פי הסקרים, חיבור בין שתי המפלגות צפוי לרחק קבוצות מצביעים מרכזיות: צעירים ומצביעי פעם ראשונה, תושבי הפריפריה שאינם מזדהים עם סמוטריץ', ואף חרדים ששוקלים להצביע לעוצמה יהודית. במטה בן גביר טוענים כי כ-80% ממצביעי הציונות הדתית יעברו להצביע לעופר וינטר אם תתאחד עם עוצמה יהודית.

נתניהו הסכים עם הניתוח של בן גביר, והשר הציע לו פתרון חלופי: לשריין את סמוטריץ' בליכוד. אולם ראש הממשלה התנגד והבהיר כי מדובר בפגיעה פוטנציאלית גם בליכוד.

הרקע לקריאה הדרמטית של נתניהו הוא סקר שפורסם לאחרונה, שבו התברר כי כניסתו של וינטר למערכה הפוליטית טרפה את הקלפים בימין. מפלגתו "עמך ישראל" זוכה ל-6 מנדטים ודוחקת את הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% מקולות המצביעים בלבד.

כניסתו של וינטר הובילה גם לשחיקה רוחבית במפלגות המחנה הלאומי והביאה לירידה של הליכוד ל-21 מנדטים בלבד. בעקבות זאת, גוש נתניהו ירד ל-43 מנדטים, וגם בצירוף ששת המנדטים של וינטר עומד על 49 מנדטים בלבד - רחוק מהרוב הנדרש.

כעת, נותרה השאלה האם נתניהו יצליח לשכנע את שני השרים להתגבר על המחלוקות ביניהם ולהתאחד למען הצלת גוש הימין. הימים הקרובים יקבעו אם הקריאה הפומבית של ראש הממשלה תניב פירות או שהימין ימשיך להיות מפוצל לקראת הבחירות.