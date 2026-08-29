משחק הכיסאות בימין: סמוטריץ' ופייגלין בדרך לריצה משותפת

נתניהו ופייגלין באיחוד קודם 2019 ( צילום: פלאש 90 )

המערכת הפוליטית רוגשת על רקע שורת התפתחויות דרמטיות במחנה הימין. בזמן שיו״ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', מקדם מגעים מתקדמים עם יו״ר מפלגת "זהות" משה פייגלין – במסגרתם מסתמן כי פייגלין יוצב במקום השני ברשימה לצד שיריון נציגים נוספים – המפלגה השיקה בסוף השבוע את קמפיין "כן. מייהדים!", המציג תוכנית להרחבת ההתיישבות בנגב ובגליל.

משה פייגלין ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

סערה פוליטית קשה פרצה במחנה הימין לאחר שהתגלו מגעים מתקדמים וחשאיים לאיחוד בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין משה פייגלין, יו"ר מפלגת "זהות". הגילויים הציתו את זעמו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שיצא במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגד סמוטריץ'. רק טיקטוק מעניין אותך: יאיר נתניהו פותח על בן גביר יוני גבאי | 22:13 "סמוטריץ' מרחיק מצביעים חרדים; נזק אלקטורלי": השיחה בין נתניהו לבן גביר, וסקרי העומק נחשפים יוני גבאי | 28.08.26 "שבוע טוב אדוני ראש הממשלה", פתח בן גביר את הודעתו הטעונה. "נדהמתי מהדיווחים על כך שסמוטריץ' ופייגלין ניהלו בתיווכך מו"מ מתקדם לאיחוד, ורק כדי 'להלחיץ את פייגלין', יצאתם אתה וסמוטריץ' בקריאה מבוימת לאחדות איתי, שכל תכליתה להנמיך את דרישות פייגלין". השר הוסיף בחריפות: "להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה לאחדות היא משחק ציני?! אדוני ראש הממשלה, קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ".

( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

המגעים החשאיים עם פייגלין

במקביל לפגישה עם בן גביר, התברר כי סמוטריץ' מקדם מגעים מתקדמים עם משה פייגלין. במסגרת המגעים מסתמן כי פייגלין יוצב במקום השני ברשימה המשותפת לצד שיריון נציגים נוספים. המפלגה השיקה בסוף השבוע את קמפיין "כן. מייהדים!", המציג תוכנית להרחבת ההתיישבות בנגב ובגליל.

בן גביר טען כי קריאת האחדות של נתניהו הייתה "משחק ציני" שנועד אך ורק להפעיל לחץ על פייגלין במשא ומתן, ולהנמיך את דרישותיו. הגילויים על המגעים החשאיים הוכיחו, לטענתו, כי הקריאה הפומבית להתאחדות לא הייתה כנה.

עוצמה יהודית: "לא יתקיימו שום מגעים"

מפלגת עוצמה יהודית הבהירה בתגובה רשמית כי איחוד עם הציונות הדתית לא יתרחש וכי מדובר בהחלטה סופית. "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת", נמסר מהמפלגה. "החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך, לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף".

המפלגה הציעה לנתניהו שתי חלופות: "או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשיריונים שקיבל רה"מ בליכוד למען סמוטריץ' - על מנת לוודא את ניצחון הימין בבחירות והקמת ממשלת ימין אמיתית".

"חדל ירי בנגמ"ש": חבר הכנסת כהן תוקף

התגובה לא איחרה לבוא גם מתוך שורות הימין. חבר הכנסת אלמוג כהן יצא נגד בן גביר בבוטות והזכיר לו את משבר ההצבעה על התקציב: "ערב התקציב עמדת להפיל את הממשלה, אם לא אני שהצבעתי בעד בניגוד להנחייתך, אתה היית באופוזיציה".

כהן הוסיף: "הגיעה העת לאחריות, איתמר, אם לא תסתכל על טובת הגוש נקבל את מנסור בקבינט. חדל ירי בנגמ"ש". המתקפה משקפת את העומק של המחלוקת בתוך המחנה הימני, כאשר חלק מהחברים סבורים כי בן גביר מעמיד שיקולים אישיים מעל טובת הגוש.

נתניהו: "חייבים להתאחד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה דרמטית שבה הוא קורא לשני שרים בממשלתו להגיע לפגישות. "אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון", כתב נתניהו. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין".

הקריאה הפומבית של ראש הממשלה מגיעה על רקע מתחים פוליטיים עזים בימין ולאחר שהתברר כי אין סיכוי ממשי לאיחוד בין עוצמה יהודית למפלגתו החדשה של עופר וינטר. כעת, נתניהו מפנה את מאמציו לניסיון לאחד את שתי המפלגות הימניות הקיימות.

עם זאת, הסירוב החד משמעית של עוצמה יהודית והמתקפה החריפה של בן גביר מעידים כי הדרך לאיחוד רחוקה מאוד. השאלה המרכזית שעומדת כעת על הפרק היא האם גוש הימין יצליח להתגבר על המחלוקות הפנימיות ולהבטיח 61 מנדטים, או שהפיצול יוביל לתוצאות בחירות שיקשו על הקמת ממשלת ימין.