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זה הפיצוי שנפסק

הפסד כואב לינון מגל מול גיא פלג: זה מה שקבע בית המשפט

בית משפט השלום קבע כי דבריו של ינון מגל היו עובדה שגויה, אך פסק לגיא פלג פיצוי נמוך וללא הוצאות (משפט)

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ינון מגל וגיא פלג (יונתן זינדל פלאש 90)

בית משפט השלום בתל אביב קיבל היום (שני) את תביעת לשון הרע שהגיש עיתונאי חדשות 12 גיא פלג נגד מגיש ערוץ 14 ינון מגל. השופט רועי שחר קבע כי הדברים שאמר מגל בשידור היו שגויים ופגעו בשמו הטוב של פלג, וחייב אותו לשלם פיצוי בסך 7,500 שקל.

התביעה, שהועמדה על סך 160 אלף שקל, עסקה בדברים שאמר מגל בשידור בחודש אוגוסט 2025. מגל טען כי פלג לא שירת בצה"ל וכי השתחרר לאחר יומיים.

פלג טען בתביעתו כי מדובר בפרסום שקרי ופוגעני, שכן הוא שירת שירות מלא בסדיר ובהמשך שירת במילואים במשך 16 שנים, אף שהתמודד עם מחלה כרונית.

בפסק הדין קבע השופט שחר כי דבריו של מגל לא היו בגדר הבעת דעה, אלא הצגת עובדה שהתבררה כשגויה. עוד נקבע כי הדברים הציגו את פלג כמי שהשתמט משירות צבאי, באופן שעלול לפגוע בשמו הטוב. בית המשפט התייחס גם לכך שהעובדות לא נבדקו לפני אמירת הדברים בשידור.

לצד קבלת התביעה נגד מגל, דחה בית המשפט את התביעה שהגיש פלג נגד ערוץ 14. השופט קבע כי הדברים נאמרו בשידור חי וכי הערוץ לא יכול היה לצפות מראש שמגל יאמר אותם.

בית המשפט פסק לטובת פלג פיצוי בסך 7,500 שקל בלבד, ללא צו להוצאות, סכום הנמוך משמעותית מסכום התביעה. במסגרת קביעת הפיצוי התייחס השופט לכך שמגל פרסם תיקון לדבריו בשידור ימים ספורים לאחר הפרסום.

עוד נשקל הפער בין סכום התביעה, שעמד על 160 אלף שקל, לבין הסכום שדרש פלג במכתב ההתראה שנשלח לפני הגשתה, שעמד על 50 אלף שקל.
חדשות 12לשון הרעינון מגלערוץ 14גיא פלג

1 תגובות

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1
לא יפה ! לשון הרע
בשט

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