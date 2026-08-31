אביגדור ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו שלחו היום (שני) לפעיל הליכוד רמי בן יהודה מכתב התראה טרם נקיטת הליכים, בעקבות סרטון שפרסם ברשת X תחת הכותרת: "אל תשכחו מי זה אביגדור ליברמן".

על פי האמור במכתב, הפרסום הועלה ב-30 באוגוסט בשעה 09:14 וכלל סרטון מתוך ריאיון של יוסי כמיסה אצל איילה חסון, ששודר בחדשות 13 בחודש ספטמבר 2022.

במכתב נטען כי בסרטון הועלו טענות חמורות כלפי ליברמן, ובהן טענה שלפיה הציע לכמיסה כסף לצורך חיסולו של ניצב מזור, וכן טענות בדבר מעורבותו הנטענת בעבירות פליליות חמורות.

כותבי המכתב הדגישו כי מדובר, לטענתם, ב"טענות עובדתיות חמורות, המציגות את מרשנו כמי שהיה מעורב בהזמנת רצח, בעבירות פליליות ובמעשים חמורים נוספים". עוד נכתב כי ייחוס מעשים כאלה לאדם, ובפרט לאיש ציבור, פוגע בשמו הטוב, בכבודו ובמעמדו הציבורי.

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במכתב נטען כי אין מדובר בטענה חדשה או במחלוקת שטרם הוכרעה. לפי האמור בו, הטענות הועלו בעבר בידי יוסי כמיסה, "אשר הורשע בגינן בעבירות של פרסום לשון הרע בחודש מאי 2025". עוד טענו עורכי הדין כי כבר הוכרע בהליך משפטי שהטענות כוזבות.

לטענת שולחי המכתב, בן יהודה לא הסתפק בשיתוף הסרטון הקיים, אלא נטל אותו, ערך, עיצב ושינה אותו באופן שנועד להבליט ולהטמיע את המסרים שביקש להעביר לציבור. במכתב נטען כי המסר שהועבר היה הצגתו של ליברמן כמי שהיה מעורב בהזמנת רצח ובפרשות פליליות חמורות.

עוד נכתב כי פרסום הסרטון ברשת חברתית הפתוחה לציבור מאפשר את חשיפתו, שיתופו והפצתו למספר בלתי מוגבל של אנשים. כותבי המכתב טענו כי העובדה שהסרטון פורסם בעבר בידי גורם אחר אינה גורעת מאחריותו של בן יהודה לפרסום מחדש.

בסיום החלק המצורף של המכתב נכתב כי חופש הביטוי אינו מקנה חסינות מפני אחריות בגין פרסום לשון הרע, וכי הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בטענות עובדתיות חמורות, שלפי המכתב כבר הוכרע בהליך משפטי כי אינן אמת.