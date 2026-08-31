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הדלפת חומרי חקירה

ב-18 מיליון שקל: לוחמי כוח 100 בתביעת ענק נגד הפצ"רית וגיא פלג 

לוחמי כוח 100 וארגון חוננו הגישו תביעה בסך 18 מיליון שקל נגד הפצ"רית, פרקליט המדינה וגורמים נוספים, בעקבות הטיפול בפרשה והדלפת חומרי החקירה (משפט)

3תגובות
כוח 100 (צילום: Yonatan SIndel/Flash90)

לוחמי כוח 100 וארגון חוננו הגישו היום (שני) תביעת ענק בסך 18 מיליון שקל נגד שורה של גורמים, בהם הפצ”רית, הפרקליטות הצבאית, פרקליט המדינה, מצ”ח והעיתונאי גיא פלג. את התביעה הגיש עו”ד מנשה יאדו מארגון חוננו.

על פי חוננו, התביעה הוגשה בעקבות מה שמוגדר על ידי הארגון ולוחמי כוח 100 כ”חשדות שווא”, וכן בעקבות המעצר המתוקשר, הדלפת חומרי החקירה, ההליך הפלילי שהתנהל בהמשך והאופן שבו טופלה חקירת ההדלפה.

מדובר בתביעה בהיקף של 18 מיליון שקל, המופנית נגד שורה של גורמים במערכות אכיפת החוק והמשפט הצבאיות, לצד גיא פלג. בחוננו מציבים במרכז התביעה את התנהלות הגורמים השונים לאורך הפרשה ואת הפגיעה שלטענתם נגרמה ללוחמים.

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עו”ד מנשה יאדו מחוננו, שהגיש את התביעה, מסר: “זו תביעה מורכבת כנגד גורמים רבי עצמה בהם שדירת הפיקוד לשעבר של הפרקליטות הצבאית וחדשות 12 שהינו גוף התקשורת החזק בישראל, שחברו יחדיו לפגיגה קשה בלוחמים וכנגד ראשי גורמי אכיפת החוק שמגוננים על הפצ”רית מתוך הזדהות ערכית וקרבה מערכתית אליה תוך פגיעה חריפה בשלטון החוק, ובשוויון הזכויות של הפרט אל מול מערכת אכיפת החוק”.

בתביעה מבקשים לוחמי כוח 100 וחוננו לחייב את הנתבעים בתשלום של 18 מיליון שקל. לטענתם, הפגיעה בלוחמים לא הסתכמה בחשדות ובמעצר, אלא נמשכה גם באמצעות הדלפת חומרי החקירה ובהמשך באופן ניהול ההליך הפלילי והטיפול בחקירת ההדלפה.

בחוננו מבהירים כי התביעה מכוונת הן כלפי גורמים שכיהנו בפרקליטות הצבאית והן כלפי גורמים נוספים במערכת אכיפת החוק ובתקשורת. כעת צפויה התביעה לעבור להמשך ההליך המשפטי, שבמסגרתו יידרשו הנתבעים להתמודד עם הטענות שהעלו הלוחמים וחוננו.
חוננושדה תימןהפרקליטות הצבאיתגיא פלגכוח 100

3 תגובות

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2
יופי תתבעו אותם תוציאו מהם כל שקל על דברי השקר שהוציאו עליכם
יוחנן
1
לא יודע מה אתכם, לי זה נשמע כמו תביעת השתקה בניסיון לגרום להבא לכתבים כמו גיא פלג ואנשים כמו הפצ״ר שתפקידם הוא לבקר (בדרכים שונות) לחשוב פעמיים לפני שיעשו זאת
איתי
תפקידם לבקר רק את הימין? כי בנתיים הם מלטפים את השמאל וממציאים תחקירים על הימין
שמואל

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