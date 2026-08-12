בג״ץ הכריע: פרקליט המדינה יפקח על חקירת שדה תימן

בית המשפט העליון דחה היום (רביעי) את העתירה שביקשה למנוע מפרקליט המדינה לפקח על חקירת הדלפת החומרים בפרשת שדה תימן. הנשיא יצחק עמית והשופט חאלד כבוב קבעו כי אין עילה להתערב בחוות הדעת של היועצת המשפטית למשרד המשפטים, שלפיה פרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בפרשה. השופט דוד מינץ חלק על עמדה זו.

העתירה הוגשה על ידי עמותת ״בחרנו בחיים״, הרצל חג׳אג׳ ובועז קוקיא. העותרים ביקשו לקבוע כי פרקליטות המדינה, ובפרט פרקליט המדינה, אינם יכולים לקחת חלק בפיקוח על החקירה. לחלופין, הם ביקשו לאפשר לשר המשפטים פרק זמן נוסף למינוי גורם מפקח אחר.

בנוסף, התבקש בג״ץ להורות לשר המשפטים למנות מפקח לחקירה בהקדם, ולחייב את מפכ״ל המשטרה לקיים חקירה מקיפה בנוגע לכלל החשדות והחשודים הקשורים לפרשה. העותרים טענו כי חוות הדעת שאפשרה את החזרת הפיקוח לפרקליט המדינה נשענה על תשתית עובדתית חסרה.

עמית דחה את הטענות וקבע כי התנהלות שר המשפטים, שנמנע ממינוי מפקח בהתאם לתנאים שנקבעו קודם לכן, אינה יכולה לשמש בסיס לערעור מסקנות החקירה שנוהלה בפיקוח הדרגים הבכירים במשטרה.

לדבריו, ״פסק הדין בעניין משמר הדמוקרטיה לא נועד לאפשר לשר להשתמש בסמכותו כמנוף לחץ להשפעה על חקירה פלילית״.

עוד נקבע כי החלטת היועצת המשפטית למשרד המשפטים לבחון מחדש את שאלת ניגוד העניינים התבססה על התשתית העובדתית העדכנית שהוצגה לה. בית המשפט לא מצא עילה להתערב במסקנתה כי פרקליט המדינה אינו מנוע מלפקח על החקירה.

משמעות ההכרעה היא שמינויו של פרקליט המדינה כמפקח נכנס לתוקף באופן אוטומטי, ללא צורך בהחלטה נוספת של שר המשפטים. חומרי החקירה כבר הועברו אליו, והוא הקים צוות פרקליטים שהתבקש לסכם את התיק, לגבש המלצות ולבחון אם נדרשות השלמות חקירה.

השופט דוד מינץ סבר אחרת. לדבריו, היה מקום להוציא צו על תנאי שיורה לשר המשפטים להסביר מדוע אינו ממנה גורם מפקח לחקירה. מינץ קבע כי ללא מינוי מפקח לא ניתן להבטיח שהחקירה אכן הגיעה לתוצאה הנכונה.

בסיום פסק הדין הביע הנשיא עמית תקווה כי לאחר שנחקרו עשרות מעורבים והמשטרה הודיעה על סיום החקירה, ניתן יהיה ״סוף סוף, לקדם את ההליך ולהביאו לידי סיום במהירות הראויה, תוך מיצוי הדין עם המעורבים בפרשה״.