בג״ץ בהחלטה דרמטית בעניין ריצתו של יורם כהן לכנסת

בית המשפט העליון דחה הערב (ראשון) את העתירה שביקשה לפסול את מועמדותו לכנסת של ראש השב”כ לשעבר יורם כהן, המתמודד מטעם מפלגת “ישר”. העתירה הוגשה על ידי פעילים ב”מטה צדק לעמירם”, שטענו כי יש למנוע מכהן להתמודד בשל התנהלות השב”כ בתקופת כהונתו סביב חקירת תיק דומא.

הרכב השופטים, בראשות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ולצדו השופטים עופר גרוסקופף וחאלד כבוב, דחה את העתירה ללא דיון. בנוסף, הוטלו על העותרים הוצאות משפט בסך 3,000 שקלים.

את העתירה הגישה קבוצת הפעילים באמצעות עו”ד רחביה פילץ. העותרים העלו טענות בנוגע למעורבותו של כהן, שכיהן באותה תקופה כראש השב”כ, בחקירותיהם של קטין ושל עמירם בן אוליאל במסגרת תיק דומא. לדבריהם, במהלך החקירות התרחשו שורת פגמים ומעשים חמורים.

לטענת העותרים, התנהלותו של כהן מנוגדת לעקרונות היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, ומשכך ביקשו לפסול את מועמדותו לכנסת.

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הפנייה לבית המשפט העליון הגיעה לאחר שיו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מחק את בקשתם שהוגשה לוועדת הבחירות, ללא שקיים דיון בבקשה.

לאחר דחיית העתירה מסרו הפעילים: “אדם שהכשיר פגיעה חמורה בזכויות אדם, ורמיסה הכי בוטה של זכויות נחקרים, בצעד אנטי דמוקרטי, והעניק גיבוי להוצאת הודאות בכוח - לא ראוי לכהן בכנסת ישראל”.

עוד הוסיפו: “שום החלטה של בג”צ לא תנקה את הכתם המוסרי והערכי שרובץ על יורם כהן, אדם שתחתיו נעשו כאלו מעשים לא ראוי להיות איש ציבור בישראל ולא ראוי לכהן בכנסת ישראל”.