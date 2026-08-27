בעל בית מכירות ביקש למכור טלאי צהוב: רק אלה יוכלו לקנות

עמותת "יד עזר לחבר" ביקשה מבית משפט השלום בחיפה לאסור על דניאל רפאלי, בעליו של בית המכירות הפומביות "פעמונים", למכור במכירה פומבית טלאי צהוב ומסמכים המזהים את האדם שענד אותו בתקופת השואה. בפסק דין שניתן השבוע (ראשון), הגביל בית המשפט את מכירת הטלאי וקבע כי לא יימכר לאדם פרטי או לגורם מחוץ לישראל.

מהחומר שהוצג בפני בית המשפט עלה כי מדובר בטלאי שענד אדם מסוים במהלך רדיפתו ברומניה בתקופת השואה. שמו של האדם לא צוין בפסק הדין מטעמי צנעת הפרט.

השופטת חוה קלמפרר-מרצקי הגדירה את הטלאי כ"חפץ נושא עיקבה", כלומר חפץ שחשיבותו אינה נובעת רק מהחומר שממנו הוא עשוי, מנדירותו או מערכו הכספי, אלא מהקשר הישיר שלו לאדם ולאירוע ההיסטורי. לדבריה, "הוא הטלאי המסוים שנענד על ידי אדם מסוים בזמן מסוים", ולכן לא ניתן להחליפו בטלאי צהוב אחר או להסתפק בצילום שלו.

בפסק הדין צוין כי לדיון בבקשה לצו המניעה הגיעו עשרות ניצולי שואה, שהסבירו את החשיבות שהם מייחסים לטלאי הצהוב ואת משמעותו בהנצחת השואה ובזיכרון היהודי.

רפאלי טען בתחילה כי הטלאי שייך לצד שלישי, אך במהלך הדיון הודה כי הוא נמצא בבעלותו וכי הדברים שמסר קודם לכן בנוגע לזהות הבעלים לא היו נכונים. לצד זאת, הוא הכיר בחשיבות שימורם של פריטים מתקופת השואה ואמר כי "פריטים מוחשיים משמשים תיעוד היסטורי רם מעלה מהמדרגה הראשונה".

עם זאת, רפאלי טען כי דווקא המסחר בפריטים מסוג זה מסייע לשמור עליהם, וכי ניתן להסתפק בצילום הטלאי באתר בית המכירות. הוא אף הציע להתחייב שלא למכור אותו אלא למשפחות של ניצולי שואה או לגופים ציבוריים העוסקים בשימור זכר השואה ובהנצחתה.