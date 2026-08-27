החוב הבלתי נתפס של עיריית בני ברק נחשף במכתב אזהרה חמור

משרד הפנים פנה במכתב חמור לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, בדרישה דחופה להיערך לצעדים קשים בעקבות גירעון תקציבי מצטבר של עשרות מיליוני שקלים. במשרד הבהירו כי אי הגעה לאיזון תקציבי בזמן הקרוב תביא לנקיטת צעדים כואבים שיפגעו בגמישות הניהולית של הרשות.

במסגרת הדרישות המיידיות, נדרשת העירייה להקפיא לחלוטין את מצבת כוח האדם, לעצור חוזים אישיים ושדרוגי שכר, ולאשר תקציבים בלתי רגילים הכרחיים בלבד. התוכנית הנדרשת אמורה לכלול צעדים מעשיים בתחומי הרכש, המכרזים וכוח האדם לצמצום הגירעון עד סוף השנה.

מבדק של ממונה המחוז ורואה החשבון המבקר העלה כי העירייה מצויה בגירעון שוטף של כ-49 מיליון שקלים ברבעון הראשון, זאת בהמשך לשנת 2025 שהסתיימה בגירעון של כ-80 מיליון שקלים. הנתונים הקשים הללו הובילו לדרישה החד-משמעית להתערבות תקציבית מהירה.

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ממונה מחוז תל אביב, צביקה אינבינדר, הגדיר את פנייתו לראש העיר כ-"דחופה" ודרש לקבל החלטות מחייבות וכואבות שיאפשרו להגיע לאיזון תקציבי. את התוכנית המלאה נדרשת העירייה לאשר מול מחוז תל אביב עד לתאריך 11 באוקטובר 2026, כאשר במשרד מצפים לתגובה מהירה ולתיאום פגישה בעניין.

תגובת עיריית בני ברק:

"המכתב לא יצא בתיאום עם הנהלת העירייה.

העירייה תסיים אי''ה את השנה באיזון כספי במסגרת הכספית המאושרת.

בתקופה זו נעשים פרוייקטים רחבי היקף בתחום התשתיות והתברואה בעיר בהיקף של מאות מליוני שקלים לרווחת התושבים תחת בקרה תקציבית אשר מוטמעת בתקופה האחרונה.

העירייה לומדת את פרטי המכתב ותגיב על הנאמר בו למשרד הפנים בצורה עניינית."