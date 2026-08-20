התלונות נגד שופטת המחוזי התקבלו: זה מה שקבע הנציב

בית המשפט המחוזי. אילוסטרציה ( צילום: David Cohen/Flash90 )

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קיבל היום (חמישי) שורת תלונות שהוגשו נגד השופטת מיכל אגמון גונן, בעקבות חברותה ופעילותה בקבוצת הווטסאפ של פורום המשפטניות בשדולת הנשים. בהחלטתו קבע הנציב כי בהתנהלותה נפל פגם אתי, והמליץ כי תנתק את זיקתה לפורום ותעזוב אותו.

התלונות הוגשו לאחר חשיפה של העיתונאי אבישי גרינצייג, שהציג צילומי מסך מקבוצה המונה 516 משתתפות. בין המתלוננים היו הפורום המשפטי למען ישראל ציונית ודמוקרטית, התנועה למשילות ודמוקרטיה, עמותת בצלמו, עמותת אם תרצו ועורכי הדין ערן בן ארי וכנרת בראשי. אחד האירועים שנבדקו נגע לפרסום שהעלתה השופטת בנוגע למודעות של המרכז האקדמי למשפט ועסקים. למודעה היא צירפה את המילה "לטיפולכן". הנציב קבע כי מדובר בהנחיה אופרטיבית במסגרת גוף בעל פעילות משפטית ואקטיביסטית, ולא בשיתוף מידע בלבד. מקרה נוסף עסק בהמלצתה על עורך הדין תומר ורשה, המופיע בפניה בתיקי הגירה. לאחר שחברות הקבוצה הציעו שמות של עורכי דין כתבה השופטת: "תומר ורשה הכי טוב". בית הדין הרבני לבעל: תחתום, או שתסתכן בחיוב על סך 10,000 שקלים משה כהן | 12:52 בעקבות האיומים על עורכי דין: עמית בכר בפנייה חריגה ליועמ"שית משה כהן | 12:29 השופטת הסבירה כי התכוונה לשלוח את ההמלצה באופן פרטי, אך בעקבות "היסח דעת" היא פורסמה בקבוצה כולה. היא הדגישה כי אין לה קשר אישי, עסקי או כלכלי לעורך הדין, וכי המלצתה התבססה על היכרות מקצועית עם עבודתו. הנציב קיבל את ההסבר שלפיו ההודעה נשלחה לקבוצה בטעות, אך קבע כי אין בכך כדי לרפא את הפגיעה במראית פני הצדק. לדבריו, מתן "חותמת איכות" שיפוטית לעורך דין המופיע בפני השופטת מעניק לו יתרון מסחרי ומקצועי, ועלול ליצור אצל בעלי דין תחושה כי נקודת הפתיחה אינה שוויונית. השופטת טענה כי הקבוצה היא "פורום מקצועי וסגור", וכי במהלך שנה של חברות בה פרסמה מספר מצומצם של תגובות. עוד טענה כי התלונות הן חלק ממסע הכפשות שנועד להביא לכך שלא תמשיך לדון בתיקי הגירה.

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הנציב דחה את הטענה שהקבוצה היא מרחב סגור, בין היתר בשל מספר המשתתפות והתכנים הפוליטיים והציבוריים שעלו בה. הוא קבע כי חברות של שופטת מכהנת בפורום המעודד ומקדם הליכים משפטיים אינה ראויה, וכי השתתפותה הפעילה חצתה את הגבול שבין צריכת מידע למעורבות אקטיבית.

עם זאת, הנציב החליט שלא להמליץ על סיום כהונתה של אגמון גונן או על הגשת קובלנה משמעתית נגדה. "מדובר, כאמור לעיל, בהתנהגות שאינה ראויה ושיש בה פגם אתי ואולם אין היא מגעת לכדי עבירה משמעתית", כתב.

בסיום ההחלטה המליץ הנציב למנהל בתי המשפט לחדד את הכללים הנוגעים להשתתפות שופטים ברשתות חברתיות ולמתן המלצות על עורכי דין. עוד כתב כי מוטב שהשופטת תנתק כל זיקה לפורום המשפטניות של שדולת הנשים ותעזוב אותו. את החלטתו חתם בקביעה: "סוף דבר אפוא שהתלונות נמצאו מוצדקות".