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"אינני רואה צורך להביע עמדה"

״מוטב לנו לא לנפק המלצות למחוקק״: עימות חריף בין השופט סולברג לנשיא עמית

נשיא העליון יצחק עמית טען כי הפרשה ממחישה את חולשת הכנסת מול הממשלה, אך סולברג קבע כי אין מקום שבית המשפט יעיר למחוקק כיצד לפעול (משפט)

15תגובות
הנשיא יצחק עמית עם שופט העליון סולברג (צילום: חיים גולדברג)

מחלוקת חריגה בין נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית למשנה לנשיא נעם סולברג נחשפה לראשונה בבאזפורטל היום (שלישי) בפסק דין שעסק בהחלת חוק מוסר תשלומים על מערכת הבריאות. השניים הסכימו כי יש לדחות את העתירה, אך סולברג הסתייג מהערותיו העקרוניות של עמית על יחסי הכנסת והממשלה. את הדברים פרסם לראשונה איתמר לוין בביזפורטל.

העתירה הוגשה לאחר שהתקנות להחלת החוק על מערכת הבריאות לא הותקנו, למרות ציפיות והתחייבויות שהוצגו לאורך השנים בפני ועדת הכלכלה. עמית קבע כי לא הוכחה הבטחה מנהלית מפורשת, ברורה וחד־משמעית בנוגע למועד התקנת התקנות.

לדבריו, החוק קבע כי השרים רשאים לבטל את החרגת מערכת הבריאות, אך אינם מחויבים לעשות זאת. עמית הוסיף כי מידת ההתערבות השיפוטית בהפעלת סמכות שברשות היא מצומצמת, ובמיוחד כאשר מדובר במדיניות כלכלית ובשיקולים תקציביים.

אלא שבסיום פסק דינו בחר עמית להוסיף התייחסות עקרונית: ״השתלשלות הדברים כפי שפורטה לעיל, ממחישה את חולשתה של הכנסת אל מול הרשות המבצעת״. לדבריו, ההבטחות שניתנו לחברי ועדת הכלכלה נותרו ״כחתימה על הקרח״, ולכן ראוי שהמחוקק ישתמש בלשון החוק כדי להעניק תוקף להבטחות בעתיד.

סולברג הסכים לתוצאה המשפטית, אך הסתייג מהמשך דבריו של עמית. ״אינני רואה צורך להביע עמדה 'במבט צופה פני עתיד' באשר לאופן ההסדרה הראוי או האפקטיבי של הסוגיה״, כתב.

לדבריו, אף שהמצב המתמשך אינו מניח את הדעת, אין זה מתפקידו של בית המשפט לסמן לרשויות את הנתיב הרצוי: ״לא עלינו המלאכה לגמור; גם לא לסמן נתיב זה או אחר כמיטבי, או כרצוי יותר לפסוע בו״.

סולברג הוסיף אמירה נוקבת יותר בנוגע להמלצותיו של עמית: ״מוטב לנו גם לא לנפק המלצות למחוקק 'מכאן ולהבא' באשר לדרך פעולתו בכלל״. הוא הבהיר כי אינו רואה הצדקה או תועלת באמירה שלפיה הפרשה ממחישה את חולשת הכנסת מול הממשלה.

השופט חאלד כבוב הצטרף לעמדתו של עמית. העתירה נדחתה, אך הממשלה חויבה לשלם הוצאות בסך 25 אלף שקלים.
בית המשפט העליוןהכנסתיצחק עמיתנעם סולברג

15 תגובות

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11
כדאי לשופט סולברג לאזור אומץ ולא לחשוש לומר דעותיו, ולא להיות נגרר וכאסקופה הנדרסת, גם אם ישאר דעת יחיד, כך לאט לאט יאזרו אומץ גם שופטים אחרים לומר את דעתם, ולא ליראות כמו בובות המונהגים בחוטים,
אריה
חחח הוא ממזמן שכח מה הדעות שלו, הוא רק זורק מידי פעם סוכריות לימין
שי
הבעייה שהוא רק אומר(כל פסיקה משמעותית שהוא היה אמור להכריע הוא פסק לטובת הפוגרס ומידי פעם הם זרקו איזה עצם לימין....)
צבועים נמאסתם
10
סוף סוף משהו אחד השופט סולבגר הולך לכיוון הצד הימני כמעט הוא שכח מי מינה אותו
שם המשפט שם הרשע
מי שמינה אותו זה אולמרט וידעו מלכתחילה שמדובר ב"ימני מחמד"
רפי
9
חבורת מושחתים שמתערבים בכל החלטות הממשלה והכנסת בזמן שמעולם לא נתנו להם את הסמכות לכך
צבי

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