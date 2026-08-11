בית המשפט העליון דחה היום (שלישי) בקשה נוספת שהגישה התנועה לאיכות השלטון במסגרת העתירה המבקשת להרחיק את יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה, וחייב אותה בתשלום הוצאות בסך 3,000 שקלים.

ההחלטה ניתנה על ידי המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג והשופטים אלכס שטיין ויחיאל כשר. השופטים מתחו ביקורת על התנהלותה הדיונית של התנועה, לאחר שהגישה פעם אחר פעם בקשות דומות למתן צו ארעי או צו ביניים.

בהחלטה פירטו השופטים כי התנועה הגישה בקשות ב-16, 18 ו-27 במרץ; ב-12 וב-23 באפריל; ב-7 במאי; וכן ב-12 וב-17 ביוני. הבקשה הנוכחית, כך קבע ההרכב, הייתה הבקשה התשיעית שהוגשה במסגרת ההליך.

"זו הפעם, לא נוכל להתעלם עוד מהתנהלותה הדיונית של העותרת", כתבו השופטים. לדבריהם, מדובר בהתנהלות "הכוללת הגשת בקשות חוזרות ונשנות, זהות במהותן, חלקן בלתי מבוססות".

"התנהלות זו מעוררת קושי רב"

בעקבות ריבוי הבקשות החליט בית המשפט לחייב את התנועה בהוצאות. "התנהלות זו מעוררת קושי רב. זו הפעם, תשא העותרת בהוצאות בסך של 3,000 שקל לטובת המשיב 7 ולטובת משיבי המדינה, בחלקים שווים. יש לקוות כי התנהלות כגון דא לא תישנה", נקבע בהחלטה.

המשמעות היא כי מחצית מהסכום, 1,500 שקלים, תשולם ליונתן אוריך, המופיע כמשיב 7 בעתירה, ומחציתו השנייה תשולם למשיבי המדינה.

העתירה עוסקת בדרישת התנועה לאיכות השלטון להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה. בהחלטה קודמת דחה בג״ץ את הבקשה להוציא צו ביניים נגד אוריך, לאחר שהשופטים קיימו דיון בדלתיים סגורות וקיבלו הבהרות מגורמי הביטחון והמדינה.

באותה החלטה רשמו השופטים את הצהרת בא כוחו של אוריך, שלפיה הוא אינו נחשף במשרד ראש הממשלה לחומר מסווג, ומקובל עליו שלא ייחשף לחומר מסווג גם בעתיד.

אוריך הגיב להחלטה וכתב: "שלושה שופטי העליון שוב גלגלו את הג׳ינג׳י מהמדרגות וחייבו אותו לשלם 3,000 שקל. אני תורם את זה לערק עם קרח כי זה מה שעושים בקיץ!"

מהתנועה לאיכות השלטון טרם נמסרה תגובה. ככל שתתקבל, היא תצורף לכתבה.