עו"ד שרגא - מהתנועה לאיכות השלטון, שהגיש את העתירה נגד הממשלה בכך שהיא מקיימת את פסיקת בג"ץ בנוגע לגיוס בחורי ישיבות ואברכים - התפרץ לעבר השופט סולברג בדיון הסוער: "אמרתי לך שעובדים עליך!" • העותרים דרשו צווי מעצר על השרים • 15 מפגינים נעצרו בתל השומר | סיקור נרחב מהדיון (חרדים)
לאחר התחקיר שהותיר סימני שאלה קשים לפני שבוע, הערב יתפרסם תחקיר נוסף המלמד על התנהלות שערורייתית ואכזרית לכאורה של יו"ר התנועה לאיכות השלטון עו"ד ד"ר אליעד שרגא - מול אחותו קשת היום של נכה צה"ל ערירי | הטענות כלפי שרגא מגיעות כשבוע בלבד לאחר דיווח אחר ב'כאן חדשות' אודות התנהלות בריונית לכאורה כנגד עובדי התנועה (בארץ)
שתי תנועות המשתייכות לשמאל, הגישו דקות לאחר העברת החוק לצמצום עילת הסבירות בכנסת, עתירות לבג"ץ וטענו, כי בית המשפט חייב להתערב במה שהם רואים כהפיכה משטרית | ח"כ לפיד הודיע כי מחר הוא גם יעתור לבג"ץ (חדשות, פוליטי)
יו"ר התנועה לאיכות השלטון עו"ד אליעד שרגא שיצג את כת הנוצרים "עדי השם" באירוע ההטבלה ברעננה שבוטל, הצליח בתרגיל מחוכם, לגרום לקיום דיון בבית המשפט עוד לפני שבת כשהודיע לכל הצדדים כי נקבע דיון לשעה 12:00 בעוד השופטת נתנה 72 שעות. עו"ד שרגא בדיון: "אוקיי, אז אני שקרן" (בארץ)
"מבני ברק לא יוצאות לוויות, לצערי הרב. אנחנו לבד משלמים את מחיר הדם ואתם לא", כך אמר ל"כיכר השבת" עו"ד אליעד שרגא ועורר סערה • ח"כ גפני: "פופוליסט ואיש פוליטי שפועל רק נגד חרדים" • ח"כ מוזס: "מאום אל פאחם גם לא יוצאות הלוויות" • תנועת ש"ס: "דורשים מרה"מ לעצור את ההסתה" (חרדים)
עו"ד אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון, היה בין העותרים לבג"ץ נגד המשך תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא גויסו לצבא • בראיון ל"כיכר השבת", משמיע שרגא דברים מחפירים ומקוממים ואומר: "מבני ברק לא יוצאות לוויות, לצערי הרב. אנחנו לבד משלמים את מחיר הדם ואתם לא, זה הכול" (חרדים)
מפגינים מטעם 'התנועה לאיכות השלטון', הגיעו אמש (ד) לרחוב הקבלן 45 בכדי להפגין נגד חזרתו של אריה דרעי לתנועה. המפגינים עומדים במקום כשהם קוראים קריאות נגד דרעי, זאת במטרה שקריאותיהם יגיעו לאזני הגר"ע יוסף, במקום פרץ עימות בין המפגינים לבין פעילי ש"ס • תיעוד (פוליטי)