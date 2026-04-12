דרמה בבית המשפט העליון

"עובדים עליך": העימות הסוער בבג"ץ על הגיוס - הסתיים בקללות ודרישה למעצר שרים | סיקור נרחב

עו"ד שרגא - מהתנועה לאיכות השלטון, שהגיש את העתירה נגד הממשלה בכך שהיא מקיימת את פסיקת בג"ץ בנוגע לגיוס בחורי ישיבות ואברכים - התפרץ לעבר השופט סולברג בדיון הסוער: "אמרתי לך שעובדים עליך!" • העותרים דרשו צווי מעצר על השרים • 15 מפגינים נעצרו בתל השומר | סיקור נרחב מהדיון (חרדים)

השופט סולברג בדיון על הסנקציות נגד חרדים
השופט סולברג בדיון על הסנקציות נגד חרדים| צילום: צילום: דיון בג"ץ
השופט סולברג בדיון על הסנקציות נגד חרדים (צילום: דיון בג"ץ)

הבוקר (ראשון) הפך אולם בית המשפט העליון לזירת עימות חסרת תקדים, כאשר מצד אחד נשמעו דרישות לראות שרים מאחורי סורג ובריח, ומהצד השני הודה השופט הבכיר כי המציאות בשטח טופחת על פני המערכת. במקביל, מחוץ ללשכת הגיוס בתל השומר, התקיימה הפגנה סוערת שהסתיימה ב-15 מעצרים.

הדיון הגיע לשיא של מתח כאשר עו"ד אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון, התפרץ לעבר השופט נעם סולברג והטיח בו: "לפני שלוש שנים הבטיחו פה לגייס אלפי חרדים, אמרתי לך שעובדים עליך!". תגובתו של סולברג הייתה מפתיעה בכנותה: "הנתונים אכן קשים", השיב השופט, כמי שמבין שההבטחות לגיוס בכפייה נכשלו.

רגע לאחר מכן, כשהדיון יצא להפסקה, תועד שרגא כשהוא מסנן קללות בוטות לעבר נציגי המדינה וצה"ל. על פי הדיווחים, נשמעו ממנו הביטויים "כוס אמק ערס, שקרנים" בעת שעזב את האולם.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס בדיון הבג"ץ
מזכיר הממשלה יוסי פוקס בדיון הבג"ץ| צילום: צילום: דיון בג"ץ
מזכיר הממשלה יוסי פוקס בדיון הבג"ץ (צילום: דיון בג"ץ)

דרישה חסרת תקדים: "להטיל צווי מעצר על השרים"

נציגי העותרים לא הסתפקו במילים קשות ודרשו מהשופטים לעבור למעשים פליליים. עו"ד חגי קלעי תבע להטיל סנקציות אישיות על הדרגים המקצועיים במשטרה שאינם מבצעים "פשיטות אכיפה בבני ברק", בעוד שרגא דרש צווי מעצר והוצאות אישיות כבדות על שרי הממשלה בגין "ביזיון בית המשפט".

השופטת יעל וילנר תהתה בקול: "כבר הורנו כך בפסק הדין, למה שמשהו ישתנה?". שאלתה חשפה את תחושת חוסר האונים של בית המשפט מול המציאות בשטח, שבה החלטותיו אינן מיושמות כפי שציפה.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שהגיע לדיון, סיכם את עמדת המדינה במילים חדות: "לא נעשה דברים עם ראש בקיר". דבריו משקפים את הקרע העמוק בין דרישות בית המשפט לבין המציאות המדינית והחברתית.

יוסי פוקס במתקפה (צילום: אלעד זגמן)

זעקות "שמד" בתל השומר: 15 עצורים

במקביל לדרמה המשפטית, השטח בער. מאות מפגינים מ"" צרו על לשכת הגיוס בתל השומר וניסו לחסום את כבישי הגישה למקום. הקריאות "שמד" הדהדו מול המתגייסים הבודדים שהגיעו, והמפגינים הטיחו בהורים: "רצחתם את הילד שלכם".

כוחות משטרה מתוגברים פעלו במקום לשמירה על הסדר הציבורי. המפגינים ניסו לחסום כלי רכב תוך שכיבה על הכביש, והשוטרים פעלו לחילוץ הרכבים ולהסרת המפגינים. על פי הנמסר ממשטרת ישראל, המפגינים פנו לשוטרים בקריאות נאצה, כשהם מכנים אותם "נאצים".

בעקבות הפרות הסדר והניסיונות לחסום את התנועה, נעצרו 15 מפירי סדר שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה. ממשטרת ישראל נמסר כי "המשטרה רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק".

ההפגנה הבוקר בלשכת הגיוס בתל השומר (צילום: דוברות המשטרה)

הקרע המשפטי מעמיק

העימות הבוקר משקף את הקרע העמוק בין ממשלת ישראל לבין הייעוץ המשפטי ובית המשפט. כפי שדיווחנו לאחרונה, מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר מכתב חריף לבית המשפט העליון, בו האשים את המשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון בפעולה אקטיבית להכשלת הממשלה.

פוקס טען כי הייעוץ המשפטי הטעה את בג"ץ כשטען שישנן סנקציות שאינן דורשות חקיקה, בעוד שאנשי המקצוע באוצר הבהירו כי מדובר במסמך עקרונות תיאורטי בלבד. הממשלה דרשה דחייה של 45 יום כדי למנוע החלטות פזיזות ללא בסיס מקצועי.

יצוין כי בימים האחרונים מתקיימות הפגנות דומות מול לשכות גיוס ברחבי הארץ, במסגרת המחאה נגד גיוס בני ישיבות. כלל הצירים נותרו פתוחים לתנועה, ולא נרשמו הפרעות משמעותיות לתנועת כלי הרכב באזור.

0 תגובות

14
יא חסרה על הימים שהיה כבוד לחכמים אליעד שרגא חושב שהוא המלך? שיגיד תודה ללומדי התורה שבזכותם הוא יושב בשקט בירושלים בושה וחרפה
איתן
13
חחחח חבורת טיפשים חושבים יכולים עלינו
ישיבעבוחר
12
די לצביעות! כולם יודעים שאי אפשר לגייס בכפייה אז למה כל הקרקס הזה? השופט סולברג לפחות הודה באמת הנתונים קשים כי הדרך שלכם שגויה
חיים
אותי גייסו בכפייה.
חילוני חרד
11
עובדים עליכם? לא, שרגא, אתה עובד על עצמך. הציבור החרדי לא נשבר מצעקות. לכו תלמדו קצת היסטוריה פרעושים כמוכם באו והלכו, והתורה נשארה
יאיר
10
מה זה התיאטרון הזה בבג"ץ? קללות? צעקות? זה איכות השלטון? זה איכות של בהמות! מי שמאיים במעצר על שר בגלל שהוא דואג ללומדי תורה הוא מראה שאין לו שום הבנה ביהדות אנחנו לא מפחדים מהם ולא מהצווים שלהם כי לא יטוש ה' עמו תמשיכו ללמוד בהתמדה אל תסתכלו על הליצנים האלו בכלל
ליאור
9
בזמן שהם צועקים בבג"ץ אנחנו סיימנו עוד דף גמרא זה הניצחון האמיתי שלנו שימשיכו עם הצווים והמעצרים כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ
אריאל
8
אני נמצא בשירות אבל כשאני שומע את השנאה של שרגא, אני מבין למה האחים שלי לא רוצים להתגייס אתם לא רוצים חיילים אתם רוצים לשבור את החרדים ככה לא בונים צבא
הלוחם החרדי
7
יו"ר תנועה איכות השילטון כבר מזמן היה צריך ליהיות מאחורי סורג ובריח.
דוד א.
6
חברים אני מכיר את שני העולמות כשהייתי שם חשבתי שבכוח נפתור הכל היום אני מבין שאין כוח אלא בתורה הצעקות בבג"ץ הן פשוט ייאוש של עולם שלא מוצא משמעות בואו נראה להם מהי אהבת תורה באמת
זוהר
5
אחרי שנים שרעיתי בשדות זרים הצעקות והביזוי של אליעד שרגא בבג"ץ גרמו לי להבין הם לא נגד חוק כזה או אחר הם פשוט נגדנו ונגד המסורת של אבא לראות איך מאיימים במעצרים על שרים ועל עולם התורה זה הקש ששבר את הגב אני חוזר הביתה למרן רק ש"ס
הספרדי שחזר הביתה

