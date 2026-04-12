הבוקר (ראשון) הפך אולם בית המשפט העליון לזירת עימות חסרת תקדים, כאשר מצד אחד נשמעו דרישות לראות שרים מאחורי סורג ובריח, ומהצד השני הודה השופט הבכיר כי המציאות בשטח טופחת על פני המערכת. במקביל, מחוץ ללשכת הגיוס בתל השומר, התקיימה הפגנה סוערת שהסתיימה ב-15 מעצרים.

הדיון הגיע לשיא של מתח כאשר עו"ד אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון, התפרץ לעבר השופט נעם סולברג והטיח בו: "לפני שלוש שנים הבטיחו פה לגייס אלפי חרדים, אמרתי לך שעובדים עליך!". תגובתו של סולברג הייתה מפתיעה בכנותה: "הנתונים אכן קשים", השיב השופט, כמי שמבין שההבטחות לגיוס בכפייה נכשלו. רגע לאחר מכן, כשהדיון יצא להפסקה, תועד שרגא כשהוא מסנן קללות בוטות לעבר נציגי המדינה וצה"ל. על פי הדיווחים, נשמעו ממנו הביטויים "כוס אמק ערס, שקרנים" בעת שעזב את האולם.

דרישה חסרת תקדים: "להטיל צווי מעצר על השרים"

נציגי העותרים לא הסתפקו במילים קשות ודרשו מהשופטים לעבור למעשים פליליים. עו"ד חגי קלעי תבע להטיל סנקציות אישיות על הדרגים המקצועיים במשטרה שאינם מבצעים "פשיטות אכיפה בבני ברק", בעוד שרגא דרש צווי מעצר והוצאות אישיות כבדות על שרי הממשלה בגין "ביזיון בית המשפט".

השופטת יעל וילנר תהתה בקול: "כבר הורנו כך בפסק הדין, למה שמשהו ישתנה?". שאלתה חשפה את תחושת חוסר האונים של בית המשפט מול המציאות בשטח, שבה החלטותיו אינן מיושמות כפי שציפה.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שהגיע לדיון, סיכם את עמדת המדינה במילים חדות: "לא נעשה דברים עם ראש בקיר". דבריו משקפים את הקרע העמוק בין דרישות בית המשפט לבין המציאות המדינית והחברתית.

זעקות "שמד" בתל השומר: 15 עצורים

במקביל לדרמה המשפטית, השטח בער. מאות מפגינים מ"הפלג הירושלמי" צרו על לשכת הגיוס בתל השומר וניסו לחסום את כבישי הגישה למקום. הקריאות "שמד" הדהדו מול המתגייסים הבודדים שהגיעו, והמפגינים הטיחו בהורים: "רצחתם את הילד שלכם".

כוחות משטרה מתוגברים פעלו במקום לשמירה על הסדר הציבורי. המפגינים ניסו לחסום כלי רכב תוך שכיבה על הכביש, והשוטרים פעלו לחילוץ הרכבים ולהסרת המפגינים. על פי הנמסר ממשטרת ישראל, המפגינים פנו לשוטרים בקריאות נאצה, כשהם מכנים אותם "נאצים".

בעקבות הפרות הסדר והניסיונות לחסום את התנועה, נעצרו 15 מפירי סדר שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה. ממשטרת ישראל נמסר כי "המשטרה רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק".

הקרע המשפטי מעמיק

העימות הבוקר משקף את הקרע העמוק בין ממשלת ישראל לבין הייעוץ המשפטי ובית המשפט. כפי שדיווחנו לאחרונה, מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר מכתב חריף לבית המשפט העליון, בו האשים את המשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון בפעולה אקטיבית להכשלת הממשלה.

פוקס טען כי הייעוץ המשפטי הטעה את בג"ץ כשטען שישנן סנקציות שאינן דורשות חקיקה, בעוד שאנשי המקצוע באוצר הבהירו כי מדובר במסמך עקרונות תיאורטי בלבד. הממשלה דרשה דחייה של 45 יום כדי למנוע החלטות פזיזות ללא בסיס מקצועי.

יצוין כי בימים האחרונים מתקיימות הפגנות דומות מול לשכות גיוס ברחבי הארץ, במסגרת המחאה נגד גיוס בני ישיבות. כלל הצירים נותרו פתוחים לתנועה, ולא נרשמו הפרעות משמעותיות לתנועת כלי הרכב באזור.