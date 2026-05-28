כבישים מרכזיים חסומים

מפגינים "נתלו" על רכבים, עימותים סוערים עם שוטרים בירושלים | צפו

הפגנות החלו היום לקראת ערב בכניסה לבני ברק ובצומת בר אילן בירושלים, שם תועדו מפגינים "נתלים" על רכבים חולפים | עימותים סוערים עם שוטרים - שהחלו לפנות צעירים בכוח | צפו (חרדים, בארץ)

ברקע סערת חוק הגיוס, והמשך מעצר תלמידי ישיבות, יצאו היום הרצ"פניקים בפלג הירושלמי להפגין ברחבי הארץ, וחסמו צירי תנועה מרכזיים - בין היתר בכניסה לבני ברק ובצומת בר אילן בירושלים.

הפגנה אחת החלה בצומת גהה בכניסה לבני ברק. המשטרה פרסמה תיעוד שבו נראה קצין מודיע על ההפגנה כהפגנה בלתי חוקית, ומזהיר לפני שימוש בכוח "והפעלת אמצעים". שוטרים הגיעו למקום והחלו להכווין את התנועה לדרכים חלופיות.

במקביל כאמור החלה כעבור זמן קצר מחאה בצומת בר אילן בירושלים - שנחסמה גם היא לתנועה בעקבות ההפגנה. שוטרים הגיעו למקום והחלו לפנות מפגינים.

קצין כורז למפגינים בצומת גהה

הסדרי תנועה כביש 4:

  • כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים.
  • רח' ז'בוטינסקי- השומר בני ברק עד רח' היצירה פתח תקווה נחסם לשני הכיוונים.

"שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת", נמסר מהמשטרה.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

3
סתם סקרן, למה הפגנה כזו "לא חוקית"?
שונא פקקים וגם צביעות
כימלא קיבלו אישור מהמשטרה
אברהם
2
תודה שאתם חוסמים כבישים לאנשים שרוצים לחזור מעבודה, תודה שאתם מצערים זקנים וזקנות מלהגיע לשירותים שעות ארוכות, תודה שאתם מעכבים אנשים מלהגיע לתורים לרופאים, תודה שאתם מגבירים את האהדה לציבור החרדי שגם ככה הוא מותקף כל הזמן. פעם היו מתפללים על גזרות והיום חוסמים כבישים. נהדר. אם זה לא חילול ה' אז אנ
המשגיח
1
מה זה הבלאגן הזה בכביש 4? אנשים נתלים על מכוניות כמו קופים בגן חיות השוטרים עושים ג'ודו עם בחורי ישיבות וכל עם ישראל תקוע בפקק עד אם המושבות אם אתה רוצה להפגין כמו בן אדם תביא כיסא תביא קצת פיצוחים שים מוזיקה ותשב בצד בנחת מה אתה נתלה לי על הוולוו יא משוגע הרסת לי את הווישרים
אלברט

