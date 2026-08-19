הפסד לבנט: ועדת הבחירות הכריעה לטובת הליכוד

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (רביעי) ליו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, להסיר מסרטון הבחירות שפרסם קטעים שבהם נראים חיילי צה"ל בפעילות מבצעית ותותח צה"לי.

בסרטון התייחס בנט לשירות הצבאי וטען כי חיילים נלחמים במשך חודשים ארוכים, בעוד חרדים משתמטים משירות. בזמן הצגת הדברים שולבו ברקע צילומים של החיילים ושל התותח.

מפלגת הליכוד פנתה לוועדת הבחירות וטענה כי מדובר בשימוש אסור בצה"ל ובנכסי ציבור במסגרת תעמולת בחירות.

השופט סולברג קיבל את הטענה ביחס לקטעים המדוברים וקבע כי הם מכילים נכסים של צה"ל ויוצרים קשר ישיר בין פעילות הצבא לבין המסרים הפוליטיים שמציג בנט בסרטון.

בהחלטה נקבע כי אין מדובר בחומרים שוליים בסרטון, מכיוון שהצילומים מופיעים בדיוק בזמן שבו בנט מדבר על החיילים הנלחמים ועל החרדים שאינם משרתים. בהתאם לכך קבע יו"ר ועדת הבחירות כי הוכח שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות.

למרות קבלת טענת הליכוד, סולברג לא הורה להסיר את הסרטון כולו. לדבריו, השימוש בנכסי צה"ל מוגבל לכמה קטעים שנועדו להמחשה חזותית, ולכן ניתן להסתפק במחיקתם.

בעקבות ההחלטה יידרש בנט לערוך את הסרטון ולהסיר ממנו את התיעוד של החיילים בפעילות המבצעית ואת צילום התותח. יתר חלקי הסרטון, לרבות המסר שהציג בנט בנוגע לשירות החרדים, יוכלו להישאר ולהמשיך להתפרסם.

מדובר בניצחון לליכוד בעימות מול בנט בוועדת הבחירות, אך בהחלטה ממוקדת שאינה מונעת ממנו להמשיך להשתמש בסרטון לאחר שיוסרו ממנו החומרים הצבאיים.