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44 שנה אחרי

סגירת מעגל: צה"ל איתר את עצמות החלל האחרון מקרב סולטן יעקב

צה"ל איתר את עצמותיו של רס"ל יהודה כץ ז"ל, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב • המשפחה עודכנה בממצאים לאחר עשרות שנים של המתנה  (צבא וביטחון)

11תגובות
רס"ל יהודה כץ ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

במעגל מרגש שנסגר לאחר 44 שנים, איתר את עצמותיו של רס"ל יהודה כץ ז"ל, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה.

נציגי צה"ל עדכנו את בני המשפחה בממצאים, וכך הסתיימה אחת הפרשות הכואבות ביותר בתולדות צה"ל.

קרב סולטן יעקוב, שהתרחש ב-11 ביוני 1982, היה מהקרבות הקשים ביותר במלחמת לבנון הראשונה. באותו יום נפלו 20 חיילי צה"ל, עשרות נפצעו ושישה לוחמים הוכרזו כנעדרים. מבין הנעדרים, שלושה נותרו ללא גורל ידוע במשך עשרות שנים.

זכריה באומל ז"ל (צילום משפחתי)

לפני שבע שנים הושבה גופתו של רס"ל זכריה באומל ז"ל לקבורה בישראל, ובשנה שעברה הושבה גופתו של רס"ל צבי פלדמן ז"ל במבצע מיוחד שנערך בלב סוריה. כץ היה הנעדר האחרון מאותו קרב טראגי.

הקרב שהותיר צלקת עמוקה

הקרב התנהל בין כוחות צבא סוריים לכוחות ישראליים ביומו השישי של מבצע שלום הגליל. מפקד הגזרה היה אביגדור (יאנוש) בן גל, סגנו אהוד ברק וראש מטה הגיס עמרם מצנע. המשימה הוטלה על כוח אוגדתי שכלל שלוש חטיבות שריון וחטיבת חי"ר.

בלילה בין 10 ל-11 ביוני החל הכוח בתנועה לעבר צומת אסטרטגי שכונה בקוד "משולש טובלנו", למרגלות הכפר סולטן יעקוב. הכוח הישראלי לא ידע כי בסמוך לכפר ממוקמים כוחות צבא סוריים, והקרב שפרץ היה אכזרי במיוחד.

רס"ל צבי פלדמן ז"ל (צילום: אתר צה"ל)

על פי עדויות, הקרב לווה בבלבול והיעדר תיאום בין הכוחות, שהובילו בין השאר לירי בין כוחות צה"ל עצמם. הכוח הישראלי נמצא בנחיתות טופוגרפית, והקרב נמשך כשמונה שעות עד שהגדוד נסוג לאחור בחסות ירי ארטילרי כבד.

בתום הקרב נותרו שמונה טנקים ישראליים בידי הסורים. גורל שלושה מהנעדרים התברר לאחר מכן: זוהר ליפשיץ נהרג במהלך הקרב ונקבר בסוריה, גופתו הוחזרה לישראל בתום המלחמה. אריק ליברמן נפל בשבי הסורי ושוחרר כעבור שנתיים. חזי שי נפל בשבי ארגון הטרור של אחמד ג'יבריל ושוחרר שלוש שנים לאחר מכן במסגרת עסקת ג'יבריל.

מחקר ומחלוקת

נסיבות ומהלכי הקרב עמדו במוקד מחלוקת מחקרית וציבורית, ככל הנראה בשל תוצאותיו הקשות, אי-הוודאות לגבי גורל הנעדרים וטענות שונות שהופנו כלפי מפקדי הקרב, שחלקם הפכו בהמשך לאישים פוליטיים.

על פי מחקר שנערך שנים לאחר מכן עלה כי בידי צה"ל היה תצלום אוויר שבו נראה מיקומם של הכוחות הסוריים, אך מידע זה לא הגיע לידי הכוחות הלוחמים בשטח. לאחר חתימת הסכם אוסלו העביר יאסר ערפאת לידי ישראל חצי מדיסקית הזיהוי של באומל.

איתור עצמותיו של רס"ל יהודה כץ ז"ל מסיים פרק כואב בהיסטוריה הצבאית הישראלית ומאפשר למשפחה לקבל סגירת מעגל לאחר עשרות שנים של המתנה ותקווה.
צה"לנעדרחלל צה"לזכריה באומליהודה כץסולטן יעקבצבי פלדמן

11 תגובות

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8
נשלחתי אלה החיים, לסוריה לפגוש מוסטפא טלאס המשוגע שהציג לי הטנק והחור שפגע הפגז וכולו נפוח כבלון ואני מסתכל עליו, הייתי עצבני, הוא ידע עברית על בוריה שפעם ראש אמ"ן, ואמרתי לו "10 אלף דולר ותן הגופות (הי"ד) והשיב כערבי 20 אלף בבנק שציין באירופא ואמרתי לו שקיבלתי סמכות שמקבל מיד העברה בנקאית שאבקש בלו
הישיש
7
ומוסטפא טלאס מת בצרפת אחר שברח מאסאד הבן יחד עם עבד אל חאלים ח'אדם כמו פליט עלוב נפש. היו עוד מאמצים אבל זה מזרח תיכון וצריך ללכת אחרי ביבי שיודע להתנהל פה ולא השמאל שלא מאמין באלוהים השם ישמור אמן ואמן!
הישיש ממשיך
זה צה"ל שהחזיר צא אף אחד אחר.
סבא לחיילים
6
חבל שאני כבר ישיש וכבד תנועה שהייתי רוצה להשתטח על קברי החיילים הי"ד אבל יש מספיק שליחים בעם ישראל ואני אקרא תהילים ואבקש שירימו תפילה בבית הכנסת הסמוך לעילוי נשמתם אמן ומקומם בגן עדן אמן ואמן!!!
הישיש

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