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ישראל לקחה פיקוד

גאווה ישראלית: תיעודים חדשים של חיילי צה"ל בקולומביה | צפו 

ישראל שלחה את משלחת החילוץ הגדולה מכל המדינות האחרות לאתרי ההרס בקולומביה | משלחת פיקוד העורף פועלת בעיר בה קיימים מוקדי הרס רבים | כך לקחה ישראל פיקוד על האירוע (מדיני)

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המשלחת בקולומביה
המשלחת בקולומביה| צילום: צילום: דובר צה"ל

לפני כשבוע, התרחשה רעידת אדמה בחלק המערבי של קולומביה שפגעה בשלושה מוקדים מרכזיים במדינה והותירה אחריה הרס כבד, פצועים והרוגים רבים.

כחלק מחידוש היחסים עם קולומביה לאחר עליית הנשיא החדש, שלחה ישראל משלחת חילוץ משמעותית למדינה שספגה מכה קשה.

ל'כיכר השבת' נודע כי המשלחת הישראלית פועלת במרחב העיר קאלי - העיר השלישית בגודלה בקולומביה שמכילה מעל ל-2 מיליון אנשים. לפי הידוע, בעיר מוקדי הרס רבים.

למעשה, משלחת פיקוד העורף המייצגת את ישראל זו משלחת הסיוע הגדולה ביותר שהגיעה לקולומביה מבין כל המשלחות האחרות. המשלחת הישראלית הגיעה 96 שעות לאחר רעידת האדמה.

המשלחת הישראלית פועלת בשלושה מתוך חמשת אתרי ההרס הגדולים ביותר שיש בעיר קאלי. בשלב זה ישנם עוד סיכויים למצוא חיים מתחת לאדמה, כאשר המאמץ המרכזי הוא איתור וחילוץ הנעדרים שמתחת להריסות.

⁠לפני כשלושה שבועות, המשלחת הישראלית חזרה מוונצואלה שגם בה התרחשה רעידת אדמה כבדה. הניסיון הרב שצברה המשלחת בוונצואלה תורם למאמצי איתור הנעדרים בקולומביה בימים אלו.

בשטח, מתקיים שיתוף פעולה עמוק בין גורמים עירוניים ואף שרים קולומביאנים למשלחת צה״ל. מדינת קולומביה העבירה לישראל את תודתה על תרומתה ועל הסיוע הרב שהיא מעניקה לה.

מדובר נמסר:

"כוחות משלחת "ברית רעים" פועלים במספר אתרי הרס מרכזיים בקאלי, בשיתוף צוותי החילוץ המקומיים ומתנדבים מהאזור, לאיתור ולחילוץ נעדרים. מאז תחילת הפעילות הגיעו הכוחות למספר משמעותי של נעדרים באתרי ההרס, ובכך מסייעים לרשויות ולמשפחות במאמצים לאיתור יקיריהן.

לצד זאת, נמשך מאמץ המיפוי ומיון המבנים שנפגעו ברעידת האדמה, בהובלת מהנדסי המשלחת ובשיתוף צוותים קולומביאניים וצוותים בינלאומיים נוספים, במטרה לבחון אילו מבנים ניתן להשיב לשימוש ואילו דורשים המשך טיפול.

כחלק מהסיוע לרשויות המקומיות, המשלחת מעמידה לרשות קולומביה ידע וכלים טכנולוגיים לניהול תמונת המצב והנתונים, לקביעת סדרי העדיפויות ולתמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות."

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
צה"לפיקוד העורףקולומביה

1 תגובות

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1
גאווה גדולה
שמשון

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