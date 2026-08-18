השרה לשוויון חברתי מאי גולן יצאה היום (שלישי) בהודעה תוקפנית ומפורטת בעקבות תוצאות הפריימריז בתנועת הליכוד, שבה נדחקה למקום לא ריאלי. היא הודתה לאלפי המתפקדים שתמכו בה, תוך שהיא פותחת חזית מול גורמים במפלגה ומאשימה אותם בניסיון לפגוע בה פוליטית.

בדבריה פנתה גולן ישירות למצביעיה והודתה מקרב הלב ל-19,214 מתפקדי הליכוד שהגיעו להצביע עבורה. "תודה לכם מקרב הלב – 19,214 מתפקדי הליכוד החופשיים! האידאולוגים! הערכיים!", כתבה השרה. "כל אחד ואחת מכם שטרחו להגיע ולהצביע לי – לא כי הכריחו אתכם, לא כי דחפו לכם פתק מוכן מראש ובטח שלא כי איימו עליכם – נטו אתם!".

"׳מתדרכים מטעם רה"מ׳ החליטו שאני ימנית מדי"

בהמשך תקפה גולן בגלוי את המתרחש מאחורי הקלעים של מערכת הבחירות הפנימית, וציינה כי תמיכת המתפקדים הגיעה כנגד כל הסיכויים והלחצים. "למרות הספינים השקריים שהופצו יום לפני הפריימריז, למרות רשימות החיסול של מי שלא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה, ואותם 'מתדרכים מטעם רה"מ' – שעוד אפרט ואספר על מעשיהם בהמשך – שהחליטו שמאי גולן היא 'ימנית מדי' ויכולה להפריע לתוכניות העתידיות שהם מייעדים לממשלה ולעומד בראשה, למרות כל זה – אתם הייתם איתי. קהל עצום של אנשי ימין אמיתיים".

כדי לעשות סדר עבור הציבור הרחב שאינו מעורה בפרטים הטכניים של שיטת הבחירות והשיבוץ, בחרה השרה להסביר את המשמעות המעשית של התוצאות. "בעקבות אלפי הפניות שמגיעות אלי מציבור יקר שלא מעורה בפרטים הטכניים ולא מבין מה קרה, חשוב לי להסביר: ריבוי השריונים של רה"מ גרם לצמצום הרשימה הארצית והותיר רק 17 מקומות ריאליים למעל 40 שרים, חברי כנסת ומתמודדים חדשים, כך שבפועל באופן מאוד חריג ההגעה שלי למקום ה-23 והמכובד עם מעל 19,000 מצביעים – נדחקת עד למקום ה-40".