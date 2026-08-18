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המפלה בפריימריז

מאי גולן סוגרת חשבון: "רשימות חיסול ותדרוכים מנתניהו, עוד אפרט ואספר"

השרה הודתה ל-19,214 מצביעים שתמכו בה • תקפה "ספינים שקריים ורשימות חיסול" | "מתדרכים מטעם רה"מ החליטו שאני מפריעה" (פוליטי מדיני)

28תגובות
מאי גולן (Hadas Parush/Flash90)

השרה לשוויון חברתי מאי גולן יצאה היום (שלישי) בהודעה תוקפנית ומפורטת בעקבות תוצאות הפריימריז בתנועת הליכוד, שבה נדחקה למקום לא ריאלי. היא הודתה לאלפי המתפקדים שתמכו בה, תוך שהיא פותחת חזית מול גורמים במפלגה ומאשימה אותם בניסיון לפגוע בה פוליטית.

בדבריה פנתה גולן ישירות למצביעיה והודתה מקרב הלב ל-19,214 מתפקדי הליכוד שהגיעו להצביע עבורה. "תודה לכם מקרב הלב – 19,214 מתפקדי הליכוד החופשיים! האידאולוגים! הערכיים!", כתבה השרה. "כל אחד ואחת מכם שטרחו להגיע ולהצביע לי – לא כי הכריחו אתכם, לא כי דחפו לכם פתק מוכן מראש ובטח שלא כי איימו עליכם – נטו אתם!".

"׳מתדרכים מטעם רה"מ׳ החליטו שאני ימנית מדי"

בהמשך תקפה גולן בגלוי את המתרחש מאחורי הקלעים של מערכת הבחירות הפנימית, וציינה כי תמיכת המתפקדים הגיעה כנגד כל הסיכויים והלחצים. "למרות הספינים השקריים שהופצו יום לפני הפריימריז, למרות רשימות החיסול של מי שלא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה, ואותם 'מתדרכים מטעם רה"מ' – שעוד אפרט ואספר על מעשיהם בהמשך – שהחליטו שמאי גולן היא 'ימנית מדי' ויכולה להפריע לתוכניות העתידיות שהם מייעדים לממשלה ולעומד בראשה, למרות כל זה – אתם הייתם איתי. קהל עצום של אנשי ימין אמיתיים".

כדי לעשות סדר עבור הציבור הרחב שאינו מעורה בפרטים הטכניים של שיטת הבחירות והשיבוץ, בחרה השרה להסביר את המשמעות המעשית של התוצאות. "בעקבות אלפי הפניות שמגיעות אלי מציבור יקר שלא מעורה בפרטים הטכניים ולא מבין מה קרה, חשוב לי להסביר: ריבוי השריונים של רה"מ גרם לצמצום הרשימה הארצית והותיר רק 17 מקומות ריאליים למעל 40 שרים, חברי כנסת ומתמודדים חדשים, כך שבפועל באופן מאוד חריג ההגעה שלי למקום ה-23 והמכובד עם מעל 19,000 מצביעים – נדחקת עד למקום ה-40".

הפריימריז בליכוד (צילום: Sharon Leibel/Flash90)

"שום דבר לא יערער על בעת האמון"

למרות המיקום המורכב, הבהירה השרה כי דבר מזה לא יערער את רוחה או את התמיכה שקיבלה מהשטח. "אבל שום דבר מזה לא יערער על הבעת האמון האדירה והעובדתית שאני מקבלת מכם, הקהל העצום שמרגע היוודע התוצאות – מתקשרים אליי וכותבים לי ללא הרף ולא מפסיקים לרגש אותי. תודה שאתם נותנים לי את הכוח להמשיך לייצג אתכם נאמנה עם קול האמת שלנו!".

גולן חתמה את דבריה בציפייה להמשך העשייה והוסיפה: "בעז"ה נמשיך לעשות ולהצליח".
הליכודפריימריזמאי גולן

28 תגובות

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27
מאי את נהדרת חכמה וצודקת. ביבי מכוון למרכז הבמה ולא מתאים לו ימין. הוא מעולם לא היה ימין.
מושיק
26
אין מה לדאוג, נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא, וגם לא בעתיד
יוסי
25
אישה מקסימה. ייצגה את מדינת ישראל במלחמה מול כל העולם טוב יותר מכל אחד אחר. באמת פספוס גדול.
אזרחית

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