"הערבים הם דבש ונופת צופים": העימות הסוער בקבינט

ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש (ראשון) התחממה מאוד והגיעה לטונים גבוהים, כך עולה מפרטים שנחשפו על ידי הכתב הפוליטי מיכאל שמש. במרכז הדיון עמד עימות חזיתי וטעון במיוחד בין השרה אורית סטרוק לבין ראש השב"כ דוד זיני, על רקע המתיחות הביטחונית ביהודה ושומרון והטיפול באלימות מצד שני הצדדים.
על פי הפרטים מתוך הישיבה, השרה סטרוק הטיחה ביקורת קשה נגד גורמי הביטחון. "פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם ומסכנים את חייהם. אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן", אמרה השרה.
ראש השב"כ לא נשאר חייב והשיב לה בתקיפות. "הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון", מסר זיני.
בתגובה לדברים, הבהירה השרה סטרוק כי היא מגנה אלימות באופן עקבי. בתשובה לשאלתו של ראש השב"כ "איפה גינית?", ציינה כי עשתה זאת בראיונות ברשת ב' ובגלי צה"ל.
העימות הסוער משקף את השסעים העמוקים סביב סוגיית אכיפת החוק וההתיישבות בדרג המדיני-ביטחוני. הדיון התקיים על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת ביהודה ושומרון, כאשר גורמי הביטחון והמנהיגות הפוליטית נחלקים על הדרך הנכונה להתמודד עם האתגרים בשטח.