"הערבים הם דבש ונופת צופים": העימות הסוער בקבינט

אורית סטרוק ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש (ראשון) התחממה מאוד והגיעה לטונים גבוהים, כך עולה מפרטים שנחשפו על ידי הכתב הפוליטי מיכאל שמש. במרכז הדיון עמד עימות חזיתי וטעון במיוחד בין השרה אורית סטרוק לבין ראש השב"כ דוד זיני, על רקע המתיחות הביטחונית ביהודה ושומרון והטיפול באלימות מצד שני הצדדים.

על פי הפרטים מתוך הישיבה, השרה סטרוק הטיחה ביקורת קשה נגד גורמי הביטחון. "פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם ומסכנים את חייהם. אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן", אמרה השרה.

דוד זיני ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )