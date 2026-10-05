לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

שלוש שנות בדיוק אחרי הטבח הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, נפתחה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני בסקירה מודיעינית שחשפה נתון מדויק ומשמעותי: מתוך כ-6,000 מחבלים שחצו את הגדר בבוקר השבת ההוא, כ-4,000 כבר חוסלו.

ארכיון ( צילום: צה"ל )

בחודש ספטמבר בלבד חיסלו צה"ל והשב"כ 70 מחבלים מארגון הטרור חמאס, ביניהם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. בין המחוסלים גם 17 מחבלים שהיו מעורבים ישירות בפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

רק ביום שישי האחרון תקפו צה"ל ושב"כ במרחב נוציראת שבמרכז רצועת עזה, וחיסלו את המחבל אבראהים מוצטפא סלימאן אבו עוימר, מפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל במהלך הטבח.

הנתון של 4,000 מתוך 6,000 הוא יותר ממספר. הוא הצהרה שישראל לא שכחה אף אחד מהאנסים, הרוצחים והחוטפים של אותו בוקר. שכל אחד מהם, בין אם הוא מסתתר במנהרה בעזה, במחנה פליטים או תחת זהות בדויה – נמצא על הרשימה. "לא נרפה", חזר בינדר. ובחדר הקבינט, בין השרים, לא נשמעה שום התנגדות.