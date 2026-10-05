רגע דרמטי ומטלטל נרשם היום (שני) בטקס האזכרה הממלכתי שהתקיים בהר הרצל לציון שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר, כאשר אביו של תום גודו ז"ל התפרץ לעברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההתפרצות אירעה בעיצומו של האירוע הרשמי, לעיני המשפחות השכולות והמוזמנים, והביאה להדממה מתוחה ברחבי האתר.

תום גודו, בן קיבוץ נען וכיסופים, הפך לאחד מסמלי הגבורה והטרגדיה של מתקפת 7 באוקטובר. ביום הטבח הוא הסתגר בממ"ד ביתו בכיסופים יחד עם בני משפחתו, והתבצר שם במשך 25 שעות ארוכות ומורטות עצבים. בניסיון הגנה נואש על בני משפחתו מול המחבלים שפשטו על הקיבוץ, הוא נהרג בתוך הממ"ד.

הטקס הממלכתי התקיים בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד משפחות השכולות והנהגת המדינה. במהלך הטקס נשא הנשיא הרצוג דברים שבהם אמר כי "במרחק 800 מטר מעזה, ישבו במוצב נחל עוז, תצפיתניות. הן היו 'הצופה'. הן היו העיניים של צה"ל ושל המדינה".

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ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו כי "גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי-פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה". הוא הוסיף כי "בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס – כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופינו חי על זמן שאול".

התפרצות האב בטקס הממלכתי משקפת את עומק השברים והכאב המלווים את המשפחות השכולות, ומגיעה על רקע המתיחות הציבורית סביב אירועי הזיכרון והדרגים הממלכתיים. במהלך הטקס נרשמה גם תקרית נוספת כאשר אחד הנוכחים קרא לעבר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית בעת שניגש להניח זר: "לא מגיע לך להניח זר".