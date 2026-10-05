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מבוכה באזכרה

"לא הגנת עלינו ב־7.10. בושה": אב שכול הדהים את המשתתפים בטקס והתפרץ על נתניהו

אביו של תום גודו ז"ל התפרץ לעבר ראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי • תום נהרג בממ"ד ביתו בכיסופים לאחר 25 שעות של הגנה | רגע שמשקף את עומק הכאב (חדשות)

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משה אריה
כיכר השבת |
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רגע דרמטי ומטלטל נרשם היום (שני) בטקס האזכרה הממלכתי שהתקיים בהר הרצל לציון שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר, כאשר אביו של תום גודו ז"ל התפרץ לעברו של ראש הממשלה . ההתפרצות אירעה בעיצומו של האירוע הרשמי, לעיני המשפחות השכולות והמוזמנים, והביאה להדממה מתוחה ברחבי האתר.

תום גודו, בן קיבוץ נען וכיסופים, הפך לאחד מסמלי הגבורה והטרגדיה של מתקפת 7 באוקטובר. ביום הטבח הוא הסתגר בממ"ד ביתו בכיסופים יחד עם בני משפחתו, והתבצר שם במשך 25 שעות ארוכות ומורטות עצבים. בניסיון הגנה נואש על בני משפחתו מול המחבלים שפשטו על הקיבוץ, הוא נהרג בתוך הממ"ד.

ראש הממשלה (צילום: נתן קון, סרוגים)

הטקס הממלכתי התקיים בהשתתפות וראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד משפחות השכולות והנהגת המדינה. במהלך הטקס נשא הנשיא הרצוג דברים שבהם אמר כי "במרחק 800 מטר מעזה, ישבו במוצב נחל עוז, תצפיתניות. הן היו 'הצופה'. הן היו העיניים של צה"ל ושל המדינה".

ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו כי "גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי-פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה". הוא הוסיף כי "בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס – כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופינו חי על זמן שאול".

התפרצות האב בטקס הממלכתי משקפת את עומק השברים והכאב המלווים את המשפחות השכולות, ומגיעה על רקע המתיחות הציבורית סביב אירועי הזיכרון והדרגים הממלכתיים. במהלך הטקס נרשמה גם תקרית נוספת כאשר אחד הנוכחים קרא לעבר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית בעת שניגש להניח זר: "לא מגיע לך להניח זר".

(צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ)

במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל, התקיים מעמד זיכרון קרבי בבסיס זיקים בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, בהשתתפות פורום המטה הכללי, משפחות הנופלים בקרב בבסיס זיקים והפצועים מהקרב. בשעה 06:29 עמד פורום המטה הכללי דקת דומייה לזכרם של חללי טבח ה-7 באוקטובר.

הרמטכ"ל אמר במעמד כי "שלוש שנים חלפו, ומדינת ישראל ניצבת מול מציאות ביטחונית אחרת". במהלך המעמד התקיים סיור בבסיס, שבמהלכו הוצג לפורום סיפור הקרב ההירואי שהתרחש בבסיס זיקים, מפי ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי, אשר פיקד על חטיבת החילוץ ב-7 באוקטובר.
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