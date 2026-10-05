"לא מגיע לך": הרגע הסוער בטקס האזכרה הממלכתי | צפו

רגע חריג במיוחד נרשם היום (שני) בטקס האזכרה הממלכתי שהתקיים בהר הרצל לציון שלוש שנים לפרוץ מלחמת חרבות ברזל ואירועי 7 באוקטובר. בעוד המשפחות השכולות והנהגת המדינה מתייחדות עם זכר הקורבנות, הרגע שבו ניגש נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, להניח זר לזכר הנופלים לווה בהתפרצות קולנית מן הקהל.

"לא מגיע לך להניח זר", הטיח לעברו אחד הנוכחים בקול רם לעיני המשתתפים ההומים, במה שהפך לאחת התקריות הבולטות בטקס הממלכתי. האירוע משקף את עומק השסעים הציבוריים סביב סוגיות שלטון החוק גם ביום הזיכרון הלאומי.

נתניהו אמר בנאומו כי "גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי-פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה".

עוד הוסיף כי "בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס – כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופינו חי על זמן שאול. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו".

הטקס הממלכתי התקיים בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד משפחות השכולות והנהגת המדינה. במהלך הטקס אמר הנשיא הרצוג כי "במרחק 800 מטר מעזה, ישבו במוצב נחל עוז, תצפיתניות. הן היו 'הצופה׳. הן היו העיניים של צה״ל ושל המדינה".

הנשיא הרצוג הוסיף והתייחס לכתובת שנכתבה על קיר המיגונית במוצב חודשים רבים לפני האסון: "תראו איך היא הולכת בשלווה, כאילו עזה לא לידה". לדבריו, "בעיצומה של מערכת בחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות פילוג ומחלוקות מסוכנות".

ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו כי "יש עוד משימות לפנינו - בעזה לא יהיה שלטון חמאס". הוא הבהיר כי כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול.