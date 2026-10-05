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כשהמטוס החל לצלול

ההוראה של האימא ל-4 בנותיה ברגעי הדרמה בטיסה: "זה היה מפחיד"

ליטל הירשל-שחר, אם לארבע, שהתה בטיסת פליי דובאי עם בנותיה לאחר שחזרה מחופשה בתאילנד: "דיברתי עם אלוקים ללא הפסקה ואמרתי לבנות להתפלל, נס עטוף בנס עטוף בנס" (בארץ)

דה
דניאל הרץ
כיכר השבת |
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ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

ליטל הירשל-שחר, בת 39, ששהתה בטיסת האימה של פליי דובאי בשבוע שעבר יחד עם ארבע מבנותיה, שיתפה בראיון לניו יורק פוסט את רגעי הדרמה שחוותה במהלך ניסיון החטיפה. המשפחה חזרה מחופשה בסינגפור ובתאילנד כאשר הטיסה הפכה לסיוט.

"הכל קרה כל כך מהר, והמטוס פשוט התחיל לצנוח למטה", סיפרה הירשל-שחר. "זה היה כל כך מפחיד ומטורף. כולנו חשבנו שאנחנו הולכים למות".

בנותיה של הירשל-שחר נמצאות בגילאים 14, 11, 7 ו-5. במהלך הרגעים הקשים, כאשר המטוס צלל בחדות לאחר שטייס המשנה העומאני תקף את הקברניט, היא עשתה בעיקר דבר אחד, כך שיתפה.

"דיברתי עם אלוהים ללא הפסקה, מתוך אמונה שתפילה היא הדבר היחיד שיכול להציל אותנו", מסרה. "אמרתי לבנות שלי להתפלל גם כן".

הירשל-שחר שיתפה כי יניב חיון, אחד מגיבורי הטיסה שהשתלט על המחבל ופרץ לקוקפיט, ישב מאחוריה במטוס. "זה היה פשוט נס עטוף בנס עטוף בנס", אמרה.

על פי הדיווח בניו יורק פוסט, המשפחה נמצאת כעת בבית ומחלימה מהאירוע הטראומטי. בת ה-7 של הירשל-שחר סובלת מחום כתוצאה מהלחץ של האירוע.

יניב חיון עם כתמי הדם על חולצתו, לאחר שנאבק במחבל (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הירשל-שחר נאלצה להתמודד גם עם תגובות מהרשתות החברתיות והטענות שניסיון החטיפה היה מבוים, דבר שערער את האימה שהיא ו-173 הנוסעים האחרים נאלצו לשאת.

כזכור, האירוע הדרמטי התרחש בטיסה מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה העומאני המאם אל-חמאמי תקף את הקברניט ההודי והחל לצלול עם המטוס. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאפשר לארבעה נוסעים ישראלים להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף.

על פי נתונים טכניים שנחשפו, המטוס צנח מגובה של כ-30,875 רגל ל-16,750 רגל בתוך 29 שניות בלבד – אובדן עצום של יותר מ-4.3 קילומטרים בגובה פחות מחצי דקה.
פיגוע פליי דובאי
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