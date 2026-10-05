ההוראה של האימא ל-4 בנותיה ברגעי הדרמה בטיסה: "זה היה מפחיד"

ליטל הירשל-שחר, בת 39, ששהתה בטיסת האימה של פליי דובאי בשבוע שעבר יחד עם ארבע מבנותיה, שיתפה בראיון לניו יורק פוסט את רגעי הדרמה שחוותה במהלך ניסיון החטיפה. המשפחה חזרה מחופשה בסינגפור ובתאילנד כאשר הטיסה הפכה לסיוט.

"הכל קרה כל כך מהר, והמטוס פשוט התחיל לצנוח למטה", סיפרה הירשל-שחר. "זה היה כל כך מפחיד ומטורף. כולנו חשבנו שאנחנו הולכים למות".

בנותיה של הירשל-שחר נמצאות בגילאים 14, 11, 7 ו-5. במהלך הרגעים הקשים, כאשר המטוס צלל בחדות לאחר שטייס המשנה העומאני תקף את הקברניט, היא עשתה בעיקר דבר אחד, כך שיתפה.

"דיברתי עם אלוהים ללא הפסקה, מתוך אמונה שתפילה היא הדבר היחיד שיכול להציל אותנו", מסרה. "אמרתי לבנות שלי להתפלל גם כן".

הירשל-שחר שיתפה כי יניב חיון, אחד מגיבורי הטיסה שהשתלט על המחבל ופרץ לקוקפיט, ישב מאחוריה במטוס. "זה היה פשוט נס עטוף בנס עטוף בנס", אמרה.

על פי הדיווח בניו יורק פוסט, המשפחה נמצאת כעת בבית ומחלימה מהאירוע הטראומטי. בת ה-7 של הירשל-שחר סובלת מחום כתוצאה מהלחץ של האירוע.