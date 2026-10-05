חשד קשה להתעללות חמורה בפעוטות חסרי ישע בתוך גן ילדים באזור השרון: חוקרי תחנת כפר סבא במחוז מרכז פתחו בחקירה סמויה, שהובילה הלילה (בין ראשון לשני) למעצרן של שלוש סייעות מצוות המעון בחשד לשורת מעשי אלימות כלפי הפעוטות במקום.

ראשיתה של הפרשה בדיווח שהתקבל במשטרה, לאחר שפעוט כבן 11 חודשים בלבד הובא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים 'מאיר' בכפר סבא כשהוא סובל מחבלה באוזנו. הדיווח הרפואי עורר את חשדם של החוקרים והוביל לפתיחה של חקירה סמויה.

במסגרת החקירה ביצעו חוקרי תחנת כפר סבא פעולות חקירה רבות ומגוונות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים וצפייה בחומרי התיעוד מהגן. מהתיעודים עלה חשד כבד למספר אירועי אלימות קשים ומתמשכים.

על פי החשד, הסייעות נהגו להרים את הפעוטות בכוח רב ולהטיח אותם בעוצמה אל הרצפה, למשוך באוזניהם ואף להשליך לעברם חפצים שונים בזמן שהותם בגן.

עם התקדמות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית הקשה, עברו השוטרים לשלב הגלוי ועצרו שלוש סייעות שעבדו בגן - תושבות רעננה בשנות ה-30 וה-50 לחייהן.

מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, החשודות יובאו הבוקר לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרן לצורך המשך החקירה.