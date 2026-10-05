 דלג לתוכן הראשי
המשטרה תבקש להאריך מעצר

אין גבול לאכזריות: סייעות תועדו מטיחות פעוטות לרצפה ומושכות באוזניהם

החקירה החלה לאחר שפעוט כבן 11 חודשים פונה לבית החולים עם חבלה באוזנו • צפייה במצלמות האבטחה חשפה חשד לאלימות קשה שכללה הרמה בכוח, הטיחה לרצפה והשלכת חפצים • שלוש סייעות מתושבות רעננה נעצרו (חדשות)

דה
דוד הכהן
כיכר השבת |
1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

חשד קשה להתעללות חמורה בפעוטות חסרי ישע בתוך גן ילדים באזור השרון: חוקרי תחנת כפר סבא במחוז מרכז פתחו בחקירה סמויה, שהובילה הלילה (בין ראשון לשני) למעצרן של שלוש סייעות מצוות המעון בחשד לשורת מעשי אלימות כלפי הפעוטות במקום.

ראשיתה של הפרשה בדיווח שהתקבל ב, לאחר שפעוט כבן 11 חודשים בלבד הובא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים 'מאיר' בכפר סבא כשהוא סובל מחבלה באוזנו. הדיווח הרפואי עורר את חשדם של החוקרים והוביל לפתיחה של חקירה סמויה.

במסגרת החקירה ביצעו חוקרי תחנת כפר סבא פעולות חקירה רבות ומגוונות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים וצפייה בחומרי התיעוד מהגן. מהתיעודים עלה חשד כבד למספר אירועי אלימות קשים ומתמשכים.

על פי החשד, הסייעות נהגו להרים את הפעוטות בכוח רב ולהטיח אותם בעוצמה אל הרצפה, למשוך באוזניהם ואף להשליך לעברם חפצים שונים בזמן שהותם בגן.

עם התקדמות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית הקשה, עברו השוטרים לשלב הגלוי ועצרו שלוש סייעות שעבדו בגן - תושבות רעננה בשנות ה-30 וה-50 לחייהן.

מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, החשודות יובאו הבוקר לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרן לצורך המשך החקירה.
משטרההתעללות בילדיםגני ילדיםכפר סבא

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר