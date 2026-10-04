אחות הלוחם נשנקה מדמעות בטקס האזכרה: "הייתי בטיסה מדובאי"

בצל ציון שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, התכנסו היום (ראשון) בני משפחתו של סמ"ר אביתר אוחיון ז"ל בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, לטקס יום השנה לנפילתו. אוחיון, לוחם חטיבת גולני, נפל בקרבות הבלימה ההרואיים ב-7 באוקטובר. אלא שהטקס השנה עמד בסימן נס גלוי ואימה גדולה, כאשר אחותו של אביתר שיתפה את הנוכחים בחוויות המצמררות שעברו עליה שעות ספורות קודם לכן.

מרים אוחיון, אחותו של הלוחם, עשתה את דרכה לישראל במיוחד כדי להשתתף באזכרה של אחיה, ועלתה על טיסת פליי דובאי מאיחוד האמירויות לישראל. בעוד המטוס עושה את דרכו לנחיתה בישראל, התרחשה בתוך תא הטייס דרמת ענק, כאשר טייס המשנה העומאני ביצע פיגוע והשתלט על המטוס, תוך גרימת פציעות קשות והעמדת כלל הנוסעים בסכנת חיים מיידית.

לפי הדיווח בערוץ I24NEWS, כאשר היא עומדת נסערת ומזועזעת מעל קבר אחיה בהר הרצל, גוללה מרים בדמעות את רגעי האימה והפחד שחוותה כשהייתה בטוחה כי אלו רגעיה האחרונים. היא שיתפה את הקהל בכך שהייתה בטוחה כי היא הולכת לאבד את חייה ולהצטרף לאחיה שנפל, אך בסופו של דבר התרחש נס גלוי והמטוס הצליח לנחות בשלום.

בדבריה הנטענים ברגש רב אמרה מרים מעל הקבר: "היינו במרחק 30 שניות מהקרקע - עוד 30 שניות והייתם עכשיו בהלוויה שלי. אני יודעת שלאביתר היה חלק מדהים בדבר הזה. אני כל כך מודה על זה שאני עומדת כאן ומסתכלת על הקבר שלך ולא רואה אותך מלמעלה".

המבטים ההמומים של בני המשפחה והנוכחים בבית העלמין ליוו את דבריה של מרים, שהודתה כי היא עדיין נאבקת לעכל את העובדה שנשארה בחיים מאירוע כה קטלני. היא סיפרה על התחושות הקשות ועל הקושי לאסוף את המחשבות ביום הטעון ממילא: "ניסיתי לשבת ולכתוב מלא דברים ולא הצלחתי. אני בעצמי עדיין מעכלת את החוויה הזאת, שאני בחיים ועומדת כאן, זה לא היה מובן מאליו".