באורך של יותר מ-2 ק"מ כך צה"ל אטם שתי מנהרות טרור של החמאס ברצועת עזה | תיעוד שני תוואים תת-קרקעים באורך כולל של יותר משני קילומטרים נאטמו ברצועת עזה בפעילות כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם | צפו בתיעוד (צבא)