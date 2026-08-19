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באורך של יותר מ-2 ק"מ

כך צה"ל אטם שתי מנהרות טרור של החמאס ברצועת עזה | תיעוד

שני תוואים תת-קרקעים באורך כולל של יותר משני קילומטרים נאטמו ברצועת עזה בפעילות כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם | צפו בתיעוד (צבא)

תיעוד מתוך תוואי התת-קרקעי שנאטם בדרום רצועת עזה
תיעוד מתוך תוואי התת-קרקעי שנאטם בדרום רצועת עזה| צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות החטיבה הדרומית ויהל״ם, בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת (143), ממשיכים לפעול לטיהור מרחב מחנות המרכז ודרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב, מתשתיות טרור.

תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שנאטם במרחב מחנות המרכז
תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שנאטם במרחב מחנות המרכז| צילום: צילום: דובר צה"ל

במהלך פעילותם, הכוחות אטמו שני תוואים תת-קרקעים נוספים של .

מדובר בשני תוואים באורך כולל של יותר משני קילומטרים. האיטם נעשה כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה.

איטום התוואי התת-קרקעי במרחב מחנות המרכז (צילום: דובר צה"ל)
איטום התוואי התת-קרקעי במרחב מחנות המרכז (צילום: דובר צה"ל)
איטום התוואי התת-קרקעי במרחב מחנות המרכז (צילום: דובר צה"ל)
חמאסעזהמנהרות טרורתת קרקעי

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