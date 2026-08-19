כך צה"ל אטם שתי מנהרות טרור של החמאס ברצועת עזה | תיעוד

תיעוד מתוך תוואי התת-קרקעי שנאטם בדרום רצועת עזה| צילום: צילום: דובר צה"ל
כוחות החטיבה הדרומית ויהל״ם, בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה (143), ממשיכים לפעול לטיהור מרחב מחנות המרכז ודרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב, מתשתיות טרור.
תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שנאטם במרחב מחנות המרכז| צילום: צילום: דובר צה"ל
במהלך פעילותם, הכוחות אטמו שני תוואים תת-קרקעים נוספים של ארגון הטרור חמאס.
מדובר בשני תוואים באורך כולל של יותר משני קילומטרים. האיטם נעשה כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה.
0 תגובות