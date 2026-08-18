נחמן קינן ( צילום: דוברות המשטרה )

יותר משבוע שלם חלף מאז יצא נחמן קינן, בחור ישיבה חסיד חב"ד בן 25 מבית שמש, לדרכו לכיוון צפת - ומאז נעלמו עקבותיו כלא היה. כוחות משטרה נרחבים, מתנדבים מארגוני החיפוש וצוותי צוללנים ממשיכים לסרוק את אזור טבריה והכנרת, לאחר שהאיכון האחרון של הצעיר התקבל בעיר. בני המשפחה, השרויים במצוקה עמוקה, מפצירים בציבור לסייע בחיפושים ומביעים חשש כבד לשלומו.

על פי הנתונים שבידי המשטרה, קינן יצא מביתו ביום ראשון האחרון בשעות הערב, כשהוא נושא עמו תרמיל גב שחור ותיק תפילין חום כהה. הצעיר, שחזר לפני מספר שנים משהות ממושכת בפיליפינים, תכנן להיפגש עם רבו בצפת לצורך התייעצות תורנית דחופה. המפגש האחרון בינו לבין אביו התרחש בכניסה לבית כנסת בבית שמש, שם סיפר כי הוא מתכוון לבקר חבר קרוב בטרם ימשיך לצפון. בשעה עשר בלילה יצר קינן קשר טלפוני עם רבו, אשר שהה באותן שעות בבית החולים בשל עניין משפחתי. הרב הציע לסדר עבורו מקום לינה ללילה והשניים סיכמו להיפגש למחרת בבוקר בשעה עשר. אולם הפגישה המתוכננת לא התקיימה מעולם. הקשר האחרון עם הצעיר התרחש למחרת בשעות הבוקר, כאשר שוחח עם אביו טלפונית וציין כי סוללת מכשיר הטלפון שלו עומדת להתרוקן. מאז אותם רגעים כבה המכשיר ונותק כל קשר. כך דווח היום (שלישי) במאקו. בעקבות דיווח ההיעדרות, פתחה משטרת ישראל בחקירה מאומצת. מפקד תחנת בית שמש ושוטרי התחנה פועלים בשטח בשיתוף פעולה הדוק עם שוטרי המחוז הצפוני. במסגרת בדיקת מצלמות אבטחה בבתי עסק באזור, אותרה צעדתו של קינן כשהוא הולך ברגל בצהרי היום ברחובות טבריה לכיוון חוף גיא שבכנרת, בסביבות השעה 18:00. בעקבות הממצא הדרמטי הזה, הוקפצו לאזור גם צוותי צוללנים אשר סורקים את מעמקי הימה, אך עד כה ללא הועיל.

דניאל קינן אחיו של נחמן בריאיון ל"כיכר השבת" | צפו 10 10 0:00 / 5:58 דניאל קינן אחיו של נחמן בריאיון ל"כיכר השבת" | צפו

"נחמן, אחי הקטן, יצא ביום ראשון בערב מהבית באוטובוס לכיוון צפת. הוא היה אמור להיפגש עם הרב שלו, הוא למד שם בעבר בישיבה. הוא פשוט לא הגיע. לא לצפת, לא לישיבה ולא לפגישה", מסר אחיו דניאל בריאיון ל"כיכר השבת". לדבריו, האינדיקציה האחרונה לגבי מקום הימצאו של נחמן התקבלה ביום שני, כאשר לפי נתוני הרב-קו הוא שהה באזור טבריה. "האיכון האחרון שלנו הוא מאותו יום שני. אנחנו מנסים להבין איפה לחפש בטבריה, וזו השאלה המרכזית כרגע".

בני המשפחה והמתנדבים ממשיכים לעבור בין מוקדים שונים באזור, תוך ניסיון לאתר כל מידע שעשוי להוביל לנחמן. "אנחנו פשוט חורשים את המקומות, לוקחים כל אינדיקציה, כל דיווח וכל מידע שמגיע ומנסים לאמת אותו ולהבין. אבל זה פשוט חוסר אונים, כי אין קצה חוט", תיאר האח את רגעי החרדה. במשפחה חוששים מפני תרחיש של חטיפה.

כוננים ומתנדבים מארגונים שונים, בהם ידידים, זק"א, יכ"ל וגופים נוספים, יצאו לחיפושים בהתאם לאינדיקציות השונות באזור טבריה והצפון. בני המשפחה מביעים דאגה עמוקה מהעובדה כי מדובר בצעיר בעל אנרגיות חיוביות ומאירות אשר מקפיד לשמור על קשר רציף, ומעלים חשש כבד כי ייתכן שנחטף בידי גורמים עוינים באזור הצפון.

על פי התיאור שפרסמה דוברות המשטרה, קינן הוא בעל קומה בינונית, גובהו כ-1.74 מטר, עם שיער שחור וזקן. עיניו בצבע חום. בעת היעלמותו היה לבוש בחליפה שחורה וחולצה לבנה, חבש מגבעת, ונשא עמו תרמיל גב בצבע שחור ותיק תפילין בצבע חום כהה. משטרת ישראל קוראת לכל אדם שיודע פרטים על מקום הימצאו של כתריאל נחמן קינן, או כל מידע אחר שעשוי לסייע באיתורו, לפנות בדחיפות לתחנת משטרת בית שמש בטלפון 02-9902384, או למוקד 100 של משטרת ישראל.