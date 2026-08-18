נזרקה מהמסעדה בצעקות ותקבל 46 אלף ש"ח פיצויים

טעות קטנה בהזמנת רולים עם גבינה הפכה לזירת קרב קולנית באמצע מסעדה, הסתיימה בסילוק משפיל של עובדת מול הלקוחות, והובילה בסופו של דבר למכה כלכלית כואבת לבעלי העסק. בית הדין לעבודה בתל אביב חייב את מסעדת "סאן קיס" לשלם למלצרית שעבדה במקום כשנה ושלושה חודשים פיצוי כולל של כ־46,000 שקל, לאחר שהודחה בעקבות התקרית.

המקרה החל כאשר המלצרית עדכנה את שף המסעדה על שינוי בהזמנה של לקוחות. התסכול סביב שולחנות הסועדים גלש במהירות אל מאחורי הקלעים וממנו ישירות לעימות מילולי בוטה. השף צעק על המלצרית לעיני הלקוחות, והיא מצאה את עצמה מושפלת בפומבי. למחרת התקרית, הודחה מהמשמרות בצעד חד-צדדי וללא כל הליך בירור מקדים.

בדיון שהתקיים בבית הדין לעבודה בתל אביב, בפני הנשיאה השופטת אריאלה גילצר-כץ, דחתה השופטת מכל וכל את גרסת הנתבעת לפיה המלצרית ננזפה בלבד ובחרה להתפטר מרצונה. השופטת קבעה חד-משמעית כי הפסקת השיבוץ הפתאומית מהווה פיטורים לכל דבר ועניין, המזכים את העובדת בפיצויי פיטורים מלאים.

הפרשה חשפה בנוסף התנהלות בעייתית וחמורה של הנהלת המסעדה. בית הדין מצא כי במשך כמעט שנה שלמה לא הונפקו למלצרית תלושי שכר ואף לא דווח עליה לרשויות המס. כמו כן, עדויות מפורכות מצד בעל המסעדה הותירו סימני שאלה כבדים לגבי ביצוע הפרשות לפנסיה.

השופטת גילצר-כץ מתחה ביקורת חריפה על התנהלות המעסיק. היא ציינה כי העדר תלושי שכר ואי דיווח לרשויות המס מהווים הפרות חמורות של זכויות עובדים בסיסיות. בנוסף, הדגישה השופטת כי הפיטורים בוצעו ללא כל הליך הוגן, ללא מתן הזדמנות להבהיר את הנסיבות, ותוך השפלה פומבית של העובדת.

בסופו של ההליך המשפטי, וייצוגה של התובעת באמצעות עו"ד אלעד ג'ובני מול ייצוג הנתבעת על ידי עו"ד דוד בר-חוה, חייבה השופטת את המסעדה לשלם למלצרית פיצוי כולל בגובה של כ־46,000 שקל בגין הרכיבים השונים. הפיצוי כלל פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, פיצוי בגין אי מתן תלושי שכר, ופיצוי בגין הפרת זכויות נוספות.

בנוסף לפיצוי העיקרי, חויבה המסעדה לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 7,500 שקל. פסק הדין מהווה תקדים חשוב בנושא זכויות עובדים במגזר המסעדנות, ומדגיש את חשיבות ההתנהלות ההוגנת והשקופה מצד מעסיקים.

המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין אחרונים שבהם בתי הדין לעבודה מטילים עונשים כבדים על מעסיקים שמפרים זכויות עובדים בסיסיות. השופטת הבהירה בפסק הדין כי אי הנפקת תלושי שכר ואי דיווח לרשויות אינם עניינים טכניים, אלא הפרות יסוד של זכויות עובדים שמטרתן לאפשר שקיפות ופיקוח על תנאי העבודה.