בגלל הלוויית הרב החרדי שנרצח: חברת התעופה קיבלה החלטה חריגה

שני עובדי חברת התעופה האמריקנית "אמריקן איירליינס" קיבלו הוקרה מיוחדת לאחר שביצעו מחווה יוצאת דופן וגילו רגישות אנושית מופלאה כדי לאפשר לידיד נפשו של שליח חב"ד שנרצח בפיגוע בסידני להגיע בזמן להלווייתו, כך מדווח אתר Chabad.org.

האירוע המרגש התרחש על רקע הפיגוע הקשה שהסעיר את העולם היהודי במהלך חג החנוכה האחרון בסידני שבאוסטרליה. מחבלים פתחו באש לעבר הקהל במהלך הדלקת נרות חנוכה מרכזית שארגן בית חב"ד המקומי בבונדי ביץ'. באירוע הרצחני נרצחו 15 בני אדם ורוססו עשרות פצועים, כאשר בין הקדושים היה גם שליח חב"ד הרב אלי שלנגר הי"S, בן 41, שהותיר אחריו אישה וחמישה יתומים.

עם נודע דבר הירצחו של הרב שלנגר, ביקש ידידו הקרוב אלי רוטמן, תושב דרום פלורידה שגדל עמו יחד, לעשות כל מאמץ כדי להשתתף בהלווייתו שנקבעה באוסטרליה. רוטמן הזמין טיסה ברגע האחרון ממיאמי ללוס אנג'לס, במטרה לעלות משם על טיסת המשך של חברה אחרת לסידני. אולם הטיסה הראשונה התעכבה בלמעלה משעתיים, ובעודו יושב במטוס ראה רוטמן כיצד הדקות נוקפות והסיכוי להגיע ללוויה הולך ונעלם.

במקביל לייאוש שאחז בנוסע באוויר, התרחשה תכונה של ממש על הקרקע בנמל התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס (LAX). זאק רקרוקי, מנהל צוות שירות הלקוחות של החברה בנמל התעופה, קיבל פנייה דחופה ברשת X מידיד אחר של הנרצח, אשר הסביר את הנסיבות הטרגיות ואת העיכוב הצפוי. רקרוקי נרתם מיד למשימה והחל לבדוק כיצד ניתן לסייע, על אף שלרוטמן כלל לא הייתה כרטיס טיסה של "אמריקן איירליינס" מלוס אנג'לס לסידני, אלא בחברה מתחרה.

לאחר שנסיונות לתאם עם החברה המתחרה להמתין לנוסע או להעביר את מחיר הכרטיס נדחו על ידה, החליטו רקרוקי ומנהל מרכז השליטה במשמרת, מוחמד נג'אר, לפעול באופן חריג ביותר: השניים החליטו לעכב את הטיסה הטרנס-אוקיאנית של "אמריקן איירליינס" לסידני למשך 46 דקות - צעד נדיר ויוצא דופן שמופעל בדרך כלל רק עבור קבוצות נוסעים גדולות ולא עבור נוסע בודד.

כדי לממש את התוכנית, העביר נג'אר את שער הנחיתה של הטיסה ממיאמי סמוך ככל הניתן לשער ההמראה לסידני. במקביל, מנהל המרחב של החברה בלוס אנג'לס אישר להנפיק לרוטמן כרטיס טיסה חדש לסידני על חשבון החברה ללא כל עלות. צוות המטוס באוויר עדכן את רוטמן במכתב מיוחד מהקברניט כי הטיסה לסידני ממתינה לו, והעביר אותו למושב קדמי כדי לאפשר יציאה מהירה.

עם נחיתתו בלוס אנג'לס, המתינו רקרוקי ונג'אר לרוטמן בשער, ליוו אותו במהירות אל המטוס הממתין והביעו את תנחומיהם בשם החברה. הנוסעים וצוות המטוס, שעודכנו כי ההמתנה נועדה עבור מטרת דחופה וחשובה, גילו סבלנות והבנה מלאה.

בסופו של דבר, רוטמן נחת בסידני, נלקח במהירות דרך ביקורת הדרכונים על ידי צוות השירות של החברה, והגיע למסע הלוויה דקות ספורות בלבד לפני תחילתו. מנכ"ל "אמריקן איירליינס", רוברט איזום, שיבח את התנהלות העובדים וציין כי הדבר משקף את ערכי החברה. בטקס מרגש שנערך בניו יורק הוענקה לעובדים מדליית הוקרה על מנהיגות מוסרית וחמלה יוצאת דופן בשעת יגון.

הקרן למרכז אושוויץ (AJCF), שהעניקה את המדליה לעובדי חברת התעופה, עוסקת בשנים האחרונות בתיעוד ובמאבק נגד העלייה באירועים אנטישמיים המופנים כלפי נוסעים יהודים בתעופה האזרחית המסחרית, כולל יחס מפלה ותקריות של חבלה במנות כשרות. יו"ר הקרן, סימון ברגסון, ומנכ"ל הקרן, ג'ק סימוני, ציינו כי דווקא על רקע זה בלטה התנהלותה של חברת "אמריקן איירליינס", שבחרה באמפתיה ובפעולה במקום באדישות ובבירוקרטיה. באירוע הגאלה השנתי של הקרן, שנערך במתחם צ'לסי פירס בניו יורק בהשתתפות מנהיגים קהילתיים, מחנכים וניצולי שואה, חולק הכבוד לעובדים ולמנכ"ל החברה רוברט איזום, ששיבח את עובדיו על מימוש חזון החברה לסיוע ולאכפתיות.