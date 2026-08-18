סיום המצוד: החשוד החמישי והאחרון בפרשת רצח אלדר דיין נתפס

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

המצוד המשטרתי המורכב בפרשת רצח אלדר יצחק דיין ז"ל בן ה-23 מדימונה הגיע היום (שלישי) לסיומו. במהלך דיון שנערך בבית המשפט בבקשה להארכת מעצרם של חשודים בפרשה, הצליחו כוחות המשטרה לשים את ידיהם על החשוד החמישי והאחרון שהיה נתון בבריחה עד כה.

מעצר זה משלים את תפיסת כל חברי החבורה שהתקוטטה עם דיין וחבריו באזור נחל הירקון בפתח תקווה, אירוע שהתדרדר על פי החשד למעשה האלימות הקשה שגבה את חייו של הצעיר. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים בשמונה ימים נוספים לצורך המשך חקירת הנסיבות. חמישה חשודים - תמונה מלאה החבורה, המונה חמישה מעורבים, תואמה להיפגש עם דיין וחבריו בזירה, שם התפתחה תגרה אלימה במיוחד. מילוי פאזל המעצרים התרחש בשלבים: תחילה נעצרו שניים מתוך החמישה, בהמשך הודיעה המשטרה על מעצרם של שניים נוספים, והיום נסגר המעגל עם תפיסת החשוד החמישי שחמק מכוחות הביטחון והיה בבריחה. אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו קובי אטינגר | 18:07 טירוף: רופא זרק את התיק מהרכב בצפון, נהגת מצאה אותו והביאה למשטרה קובי רוזן | 15:33 על פי ממצאי החקירה שבידי חוקרי המשטרה, במהלך התקרית הקשה בעטו החשודים בעוצמה בראשו של דיין, עד שנגרם לו דימום מוחי קשה. החוקרים מעריכים כי הדימום המוחי הוא שהוביל בסופו של דבר למותו של הצעיר.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

קטטת דמים ונסיון דריסה

מן החקירה עולה כי במהלך קטטת הדמים שהתרחשה במקום, ניסו דיין וחבריו להימלט מן הזירה ונכנסו לרכב עימו הגיעו. במהלך המנוסה והבהלה שנוצרה במקום, דרס הרכב את אחד המעורבים בחבורה היריבה ופצע אותו באורח קל.

הארבעה שנלכדו כבר נחקרו בעבר על ידי כוחות המשטרה בחשד למעורבות בקטטה, אך בשלבים המוקדמים של החקירה לא הוטח בהם קשר ישיר למעשה הרצח עצמו. כעת, לאחר גיבוש הראיות החדשות והשלמת המצוד, נעצרו הארבעה בשנית יחד עם החשוד החמישי, והם מוחזקים תחת חשד כבד למעורבות ישירה באירוע הקטלני.

גרסאות סותרות של החברים

התפתחות זו מצטרפת למעצרם של שני חשודים נוספים שנלכדו כבר בשלבים מוקדמים יותר של הפרשה - חבריו של דיין שהיו עמו בליל האירוע. במהלך חקירותיהם מסרו השניים גרסאות סותרות לחלוטין שהעלו את חשד החוקרים: בעוד שאחד מהם טען בחקירתו כי הם הותקפו והוכו על ידי גורמים זרים, החשוד השני הכחיש לחלוטין את התרחשות האירועים וסיפק גרסה שונה.

הסתירות הללו הובילו למעצרם בחשד למעורבות ברצח, וכעת נבדק הקשר המלא בין כלל המעורבים משתי החבורות. החוקרים בוחנים גם את החשד להפקרה קשה של דיין בעודו פצוע, כאשר נבדק האם חבריו הבינו את מצבו הרפואי הקשה אך בחרו ביודעין להותיר אותו מאחור.

אלדר דיין

מהיעלמות לחקירת רצח

הפרשה הדרמטית, שהחלה כאירוע היעלמות מורט עצבים והפכה במהרה לחקירת רצח חמורה, הסעירה את המדינה כולה במשך שבועות ארוכים. תחילתה של הדרמה ב-16 ביולי, אז יצא אלדר דיין לבילוי משותף עם חבריו. שעות ספורות לאחר מכן הספיק ליצור קשר אחרון ולשלוח הודעות קצרות ומדאיגות לאחותו ולחברתו בהן כתב "בלגן, נדבר", ומאז ניתק עמו הקשר ועקבותיו נעלמו כליל.

כחלק מפעולות החקירה והחיפושים, אותרה בחודש שעבר בפתח תקווה מכונית נטושה עם שמשה מנופצת וכתמי דם. כשלושה שבועות לאחר יצירת הקשר האחרון אותרה גופתו של דיין במרחק של כ-200 מטרים בלבד מהמקום שבו ננטש הרכב.

השלמת המצוד והשגת כל חברי החבורה מהווה צעד משמעותי בחקירה, כאשר החוקרים ממשיכים לגבש את תמונת האירועים המלאה ולבחון את מעורבותם של כל אחד מהחשודים במעשה הרצח.