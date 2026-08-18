התפתחות משמעותית נרשמה אתמול והבוקר (שלישי) בחקירת מותו של אלדר יצחק דיין ז"ל: חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) שרון במחוז מרכז עצרו ארבעה חשודים נוספים בחשד למעורבות בקטטה האלימה שקדמה להיעדרותו ולמותו של הצעיר בן ה-23 מדימונה.

ארבעת החשודים שנעצרו נחקרו בעבר בתחנת משטרת פתח תקווה בחשד למעורבות באותה קטטה, אך כעת, בעקבות התקדמות החקירה וממצאים חדשים שעלו, הוחלט על מעצרם המחודש על ידי חוקרי ימ"ר שרון. החשודים הובאו היום לבית המשפט, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה המתמשכת.

במקביל, שני חבריו של אלדר דיין ז"ל, שנעצרו קודם לכן בחשד למעורבות ישירה במותו, עודם נתונים במעצר. השניים, עומרי פרץ ומקסים ברברמן, שהו עם דיין ביום היעלמותו ב-25 ביולי, והציגו במהלך חקירתם גרסאות סותרות ומנוגדות לגבי האירועים שהתרחשו באותו יום.

על פי הפרטים שנחשפו בחקירה, במהלך הבילוי במרכז הארץ התפתחה קטטה אלימה באזור הוד השרון ופארק הירקון בין השלושה לבין קבוצה של חמישה צעירים אחרים. במהלך העימות, על פי חומר החקירה, אחד החברים ניסה לדרוס את הצעירים ברכבו של דיין, והשמשה הקדמית של הרכב ניזוקה. בהמשך נמלטו השלושה לתחנת דלק באזור פתח תקווה, נטשו את הרכב ופירקו ממנו את לוחיות הזיהוי.