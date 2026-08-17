אחרי הטעות המביכה בזיהוי הפצ"רית: הכתב התנצל בשידור חי

אחרי הטעות החריגה בזיהוי הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי של חדשות 14, התייחס הערב פרשן הערוץ לענייני צבא נועם אמיר לפרשה, התנצל על הטעות – ובמקביל תקף בחריפות את כלי התקשורת שמיהרו לדבריו "לחגוג עליה".

במסגרת התקרית המביכה שודר אמש תיעוד של אישה המתגוררת בסמוך לביתה של הפצ"רית לשעבר, לאחר שזוהתה בטעות כתומר-ירושלמי עצמה. כתב הערוץ תקף אותה בשאלות ודרש את התנצלותה על פרשיית שדה תימן.

אמיר פתח את דבריו בהסבר למה שאירע מאחורי הקלעים. לדבריו, תחקירן מטעם חדשות 14 הגיע לרחוב הפרחים ברמת השרון, שבו מתגוררת תומר-ירושלמי, ושוחח עם אישה המתגוררת בסמוך לביתה. אלא שבמערכת ייחסו בטעות את השיחה לפצ"רית לשעבר ושידרו את התיעוד במהדורה המרכזית.

"רצף של נקודות התחבר וגרם לנו לטעות ולפרסם את התיעוד הזה, שהתברר בהמשך כטעות בזיהוי", הסביר אמיר.

בהמשך התנצל אמיר בשם מערכת חדשות 14 הן בפני הצופים והן בפני האישה שתועדה וזוהתה שלא בצדק. "אנחנו בני אדם, וגם אנחנו טועים לפעמים. וכאשר אנו טועים אנחנו לוקחים אחריות ומתנצלים", אמר, והזכיר כי כבר אמש פורסמה בערוץ הבהרה ראשונית בעקבות גילוי הטעות.

אלא שמיד לאחר ההתנצלות עבר אמיר למתקפה נגד כלי התקשורת והעיתונאים שעסקו בפרשה במהלך היממה האחרונה. "אבל מה התירוץ שלכם?", שאל, ופנה ל"אותם כלי תקשורת וחבורת עיתונאים שקפצתם על האירוע הזה וחגגתם עליו ביממה האחרונה". לדבריו, גם כלי תקשורת אחרים ביצעו בעבר טעויות חמורות, אך לא תמיד לקחו עליהן אחריות באופן דומה.

אמיר הפנה ביקורת חריפה במיוחד כלפי חדשות 12, והזכיר בין היתר את הסיקור במהלך המלחמה של אירועים בעזה ואת פרשת שדה תימן. לטענתו, פרסומים ששודרו שם גרמו נזק לישראל ולשמם של לוחמי צה"ל, אך לדבריו לא זכו להתנצלות דומה. "אתם זוכרים מה זה להודות בטעות? אתם מכירים את המושג 'אנחנו מתנצלים'?", שאל.

"אל תתנו לרעשי הרקע להסיט את הסיפור מהנקודה המרכזית", סיכם הכתב.

תגובת הערוץ

בעקבות הסערה, מסר ערוץ 14 בתגובה רשמית מוקדם יותר: "ביחס לפרסום בעניין הפצ״רית לשעבר - להלן העובדות: 1. הגב׳ שצולמה הסתובבה מאחורי הבנין בו מתגוררת יפעת תומר ירושלמי. 2. אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי ליווה אותה. 3. הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי. 4. הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה ששבה מעורבת יפעת תומר ירושלמי".