במעמד מיוחד: הרב יגאל כהן הכריז על פתיחתו של בד"ץ "יגל ליבי"

מעמד מרגש ומיוחד התקיים הערב בלשכתו של הרב יגאל כהן לרגל הכרזת פתיחתו של בד"ץ "יגל ליבי", מערך פיקוח חדש שייתן מענה ברמת הידור גבוהה למוצרי סת"ם, ארבעת המינים ומצות מהודרות.

במעמד השתתפו בין השאר הגאון הרב שלמה מחפוד, ראש בד"ץ "יורה דעה" וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הרב אליעזר ברוד, חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון הרב יוסף משדי, רב שכונת "פרדס כץ", והגאון הרב נריה ברבי, ראש בית ההוראה הספרדי בבני ברק.

במהלך המעמד נשא הרב דברים והרחיב על השליחות המיוחדת העומדת מאחורי הקמת הבד"ץ, ועל הצורך להעלות את המודעות לכשרות גם במוצרי הקדושה.

הרב עורר על כך שבעוד שבתחום המזון הציבור מודע היטב לחשיבות הכשרות והפיקוח, בכל הנוגע לתפילין, מזוזות וספרי תורה, רבים עדיין רוכשים מבלי לדעת מי עומד מאחורי הכתיבה, מהי רמת ההידור והאם המוצר עבר פיקוח ובקרה ראויים.

במהלך המעמד הוכרז על מינויו של הרב שמעון מאמו, מקורבו של הרב יגאל כהן, לתפקיד מנכ"ל בד"ץ "יגל ליבי" מטעם הרב.

הרב הודה לרב יגאל כהן על האמון שניתן בו, ועל הזכות לקבל לידיו תפקיד הנושא עמו שליחות ציבורית מיוחדת ואחריות גדולה להעניק לציבור מענה מהודר, אמין ומפוקח.