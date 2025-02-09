לאחר הליך בחירות היסטורי שהתנהל בשיטה עתיקה, מונה הגאון רבי אליעזר שמעון עקשטיין לחבר הבד"ץ באנטווערפן • הדיין החדש יכהן לצד חברי הבד"ץ ותחת הנהגת הגאב"ד הגה"צ רבי אהרן שיף • הבחירה נעשתה בשיטה של פעם: דף, עט ומעטפה, ללא טכנולוגיה • צפו בתיעוד ממערכת הבחירות, ספירת הקולות וממסיבת ה'לחיים' במעונו של הדיין החדש (חרדים)
המחלבה, המשתרעת על פני שטח של 100 דונם, נוקתה באופן יסודי בפיקוח הרבנים ומשגיחי הכשרות. רבני הבד"צ סיירו ברחבי המפעל ופיקחו על מהלך ההכשרה של צוות המשגיחים והתרשמו מקרוב מהעבודות להכשרת המפעל לפסח (צרכנות, שיווקי)
רבני הציונות הדתית שאלו את עצמם "האם הציבור שלנו צריך לפרנס את בד"צ העדה החרדית", והחליטו: מקימים מערכת כשרות מתחרה. הבוקר נחשף כי אל התחרות בשוק הכשרות יצטרף בקרוב בד"ץ אורות כשרות באמונה שלמה, בהנהלתם של הרב עזרא שיינברג והרב שמואל אליהו. כל הפרטים
שיעורו השבועי של נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב עובדיה יוסף, הוקדש אתמול להיסטוריה של מערכות הכשרות בארץ ישראל ● הרב עובדיה גילה כיצד נולד ההכשר "חלק": "האשכנזים הקלו בשחיטה, הספרדים החמירו וכך נהיה חותם "כשר" וחותם "חלק" ● וגם: כך הוחזרה העטרה ליושנה (ארץ)
מתחרה חדש בשוק הקמעונאות החרדי: רשת המזון ´מחסני כמעט חינם´ מודיעה על התאמת החנויות לציבור החרדי. בימים אלו יוצאת הרשת בקמפיין פרסומי - בעלות של רבע מיליון שקלים, במסגרתו יציעו חנויות הרשת שלל מוצרים נרחב בהכשרי בד"ץ, ו"במחירים חסרי תקדים" (שיווק)
תביעת נזיקין שהוגשה לבית המשפט, בידי אב שבנו אלרגי לחלב, גילתה כי במוצר ה´פרווה´ שבהכשר בד"ץ ´מחזיקי הדת´, נמצאה בבדיקות משרד הבריאות כמות גדולה של חלבון החלב. במפעל טוענים בתוקף: הבדיקה הייתה לקויה. במערכת הכשרות מתעלמים. בפנים: כל המסמכים וכל העדויות. בלעדי (בריאות)