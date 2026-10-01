אילוסטרציה ( צילום: ב"מ )

יממה בלבד לאחר חשיפת ״כיכר השבת״ על המעבר של מערכות הדרייברים מוואטסאפ לטלגרם, המהלך מקבל תפנית נוספת: ביממה האחרונה הושעתה אחת מקבוצות הדרייברים הגדולות בשוק על ידי וואטסאפ, והחשש בענף הוא מחסימות נוספות.

בהודעה שהופיעה למשתמשים נכתב כי הקבוצה הושעתה, וכי לא ניתן לשלוח בה הודעות, לצרף חברים, להוריד פריטי מדיה או להעביר אותם. החסימות אינן חדשות לחלוטין. בתקופה האחרונה מפעילי קבוצות וגורמים בענף מדווחים על חסימות של קבוצות גדולות וחשבונות, כאשר המערכת האוטומטית של וואטסאפ מזהה פעילות החשודה כהונאה ומגבילה את הפעילות עד לבירור. בענף טוענים כי המשמעות עבור הדרייברים עלולה להיות משמעותית במיוחד. קבוצות הוואטסאפ הן הזירה המרכזית שבה מתפרסמות הנסיעות, והבוטים משמשים את הנהגים כדי לסנן את כמות הנסיעות הגדולה, לקבל התראות ולנהל את פעילות המנוי. "שרשרת של ניסים": נתניהו תיאר את אירועי טיסת האימים בסוכת הכנסת | צפו קובי ישראל | 20:00 בן ה-16 שהיה בקדמת המטוס: "התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי סליחה" יאיר טוקר | 30.09.26 "מנסים להעביר את כל התחנות" אלא שכעת כבר נרשמת תגובה מעשית מצד תחנות הדרייברים. אחת ממערכות הבוטים המרכזיות, הודיעה למשתמשיה כי היא עוברת לטלגרם. בהודעה לנהגים הובהר כי הנסיעות עצמן ממשיכות לצאת בקבוצות הוואטסאפ כרגיל, וכי מה שעובר לטלגרם הוא הפעילות מול הבוט - קבלת וסינון נסיעות מהקבוצות, עדכון זמינות, מחירון, ניהול המנוי ופעולות נוספות.

אילוסטרציה ( צילום: יוסי אלוני\פלאש90 )

בהודעה למשתמשים, כאשר במערכת מבטיחים כי המנוי והיתרה יעברו אוטומטית למערכת החדשה.

מנהל באחת מתחנות הדרייברים הגדולות מסביר בשיחה עם ״כיכר השבת״ כי המעבר מקבל תאוצה על רקע החשש מחסימות נוספות.

״אחת התחנות הגדולות בענף עברה לטלגרם ומנסה להעביר אחריה את שאר התחנות״, הוא טוען.

לדבריו, החשש מהחסימות כבר מורגש גם בפעילות השוטפת של הענף. ״המחירים בקבוצות הוואטסאפ עולים בגלל שיש נסיעות שעלו בכמה אחוזים בגלל החשש מהחסימה״, הוא טוען.

לדברי הגורם, הסיבה לכך היא שמנגנוני הדרייברים נשענים על פעילות בקבוצות וואטסאפ, כאשר הבוטים אוספים ומסננים את הנסיעות עבור הנהגים. ״וואטסאפ חוסמים את הקבוצות כי הדרך של הנהגים למצוא נסיעות היא דרך קבוצות וואטסאפ שהנסיעות בהן עולות דרך בוטים״, הוא מסביר.

כך, מה שנראה רק אתמול כמהלך טכנולוגי שנועד להתמודד עם העומס על מכשירי הנהגים, מקבל כעת גם ממד של התמודדות עם הסיכון לחסימות. בענף עדיין לא מדברים על נטישה מלאה של וואטסאפ, והנסיעות ממשיכות להתפרסם בקבוצות כרגיל, אך המעבר של פעילות הבוטים לטלגרם כבר החל בפועל.

השאלה כעת היא האם החסימות האחרונות יאיצו את המהלך, ויובילו תחנות נוספות להעביר את מערכות הבוטים שלהן לטלגרם.