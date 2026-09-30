מנתקים את הוואטסאפ: עולם הדרייברים בדרך למהפך מפתיע

תמונת אילוסטרציה ( צילום: AI )

בשנים האחרונות נעשו ניסיונות להעביר את הפעילות של מערכות הדרייברים מוואטסאפ לפלטפורמות אחרות, ובעיקר לטלגרם, אך המעבר לא היה פשוט. כעת נראה כי המהלך מתחיל לקבל ביטוי מעשי, כאשר מערכות בוטים מרכזיות בתחום נערכות למעבר הדרגתי שעשוי לשנות את פני הענף.

בשיחה עם מנהלי חברות בתחום עולה כי אחת הסיבות המרכזיות למהלך היא העומס שיוצרות מערכות הוואטסאפ על מכשירי המשתמשים. כאשר הנהגים מחוברים למספר גדול של קבוצות ומקבלים כמות עצומה של הודעות ונסיעות, האפליקציה הופכת כבדה ודורשת מכשיר בעל יכולות גבוהות כדי להתמודד עם העומס. "בשביל להחזיק מערכת וואטסאפ עמוסה צריך טלפון מאוד מתקדם", מסביר אחד ממנהלי התחום. לדבריו, טלגרם מאפשרת להפעיל מערכות מסוג זה בצורה שונה, כאשר חלק גדול מהפעילות מתבצע בענן, ולכן העומס על המכשיר עצמו נמוך יותר.

שינוי דרייברים ( צילום: צילום מסך )

הפתרון עשוי להיות משמעותי במיוחד לנהגים החרדים: במשך השנים נהגים שהחזיקו מכשירים כשרים או מסוננים לא יכלו להשתמש בחלק ממערכות הוואטסאפ של חברות הדרייברים. המעבר לטלגרם עשוי לאפשר גם להם להתחבר למערכות, באמצעות גרסאות כשרות או מסוננות של האפליקציה ובכפוף לאישורים הנדרשים.

מעבר לעניין הטכני, טלגרם מציעה למפעילי המערכות אפשרויות פעולה שונות, ובהן קבוצות שאינן מוגבלות באותה צורה. לדברי גורמים בתחום, מדובר בפלטפורמה שיכולה להתאים יותר להפעלת מערכות גדולות של בוטים וקבוצות.

אלא שבשלב הזה עדיין מוקדם לקבוע שעולם הדרייברים כולו עובר לטלגרם. מנהלים בתחום מדגישים כי מדובר בשלב ראשוני, וכי עדיין לא ברור האם המעבר יכלול את כלל הקבוצות והפעילות או רק את מערכות הבוטים.

שינוי דרייברים ( צילום: צילום מסך )

"זה עדיין לא הושלם ועדיין לא ברור מה יהיה", אומר אחד הגורמים המעורים במהלך. לדבריו, גם בתוך הענף עצמו קיימת עדיין אי־ודאות באשר לאופן שבו תיראה המערכת לאחר המעבר.

בימים האחרונים כבר קיבלו משתמשים בחלק מהמערכות הודעות על הפסקת פעילות הבוטים בוואטסאפ ועל מעבר לטלגרם או לאפליקציות ייעודיות. כעת השאלה הגדולה בענף היא האם מדובר בכמה מערכות שעושות את הצעד הראשון - או בתחילתו של שינוי רחב יותר באופן שבו מתנהלות חברות הדרייברים.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשם גל חסימות של חשבונות וואטסאפ, שפקד בעיקר משתמשים עסקיים ועיתונאים. התופעה עוררה זעם רב והובילה חלק מהמשתמשים לשקול מעבר לטלגרם, שמציעה יתרונות משמעותיים לעיתונאים ובעלי עסקים, כולל אפשרות להפעיל ערוצי תוכן ללא צורך שהמנויים ישמרו את מספר הטלפון.