יום לאחר הטרגדיה המזעזעה בבית שמש, שבה נרצח הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן ה-7, שב להכרה בן דודו בן ה-4, שנפצע באורח קשה באותו אירוע דקירה אכזרי, זאת לאחר ניתוח מורכב שעבר במהלך הלילה.
כשפקח את עיניו והבחין בבני משפחתו לצידו, תיאר הילד הרך בתמימות מזעזעת את רגעי האימה שחווה. "הוא נתן לי בעיטה עם מלא דם", אמר הילד, כשמילותיו המעטות משקפות את גודל האכזריות שהתרחשה בחצר הבית במהלך מסיבת יום הולדת משפחתית. כך דווח באתר Ynet היום.
עוד דווח כי פרופ' דן ארבל, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים בהדסה, שניתח את הילד יחד עם צוות רפואי נרחב, מסר כי הילד מתאושש לשביעות רצון רופאיו. מצבו מוגדר כעת בינוני ויציב, והמשפחה נמצאת לצידו בעת שהיא מתמודדת עם השכול הכבד.
בתוך כך, המשטרה מסרה היום כי מעצרו של החשוד ברצח הוארך. "חקירת אירוע החשד לרצח שאירע אתמול בבית שמש, ממשיכה להתנהל ע״י חוקרי ימ"ר ירושלים, לאחר שבפעילות מהירה של שוטרי תחנת בית שמש נעצר אתמול חשוד", מסרה המשטרה.
"לפני זמן קצר נעתר בימ"ש השלום בירושלים לבקשת המשטרה, והאריך את מעצרו של החשוד עד לתאריך: 25.08.26. נזכיר, כי פרטי החקירה וכל פרט העלול לזהות את החשוד, אסורים בפרסום בהתאם לצו בימ"ש - בדיון האחרון הוחלט כי הצו בתוקף עד ה21/08/26 בשעה 10:00".
"זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש"
האירוע המחריד התרחש אתמול בשעות אחר הצהריים ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. שני הילדים, בני דודים בני 4 ו-7, נפגעו באירוע דקירה קשה כאשר שכן בן 25 פרץ לחצר הבית ותקף אותם באכזריות. הלל מרדכי דדון ז"ל נפטר מפצעיו בבית החולים, בעוד בן דודו עבר ניתוח מציל חיים.
על פי הדיווחים, אב המשפחה חזר לביתו ומצא את שני הילדים פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים, ונער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד לתקיפה האכזרית. המשטרה עצרה את השכן בן ה-25 בחשד לביצוע המעשה, והחשד הוא שהמניע למעשה הנפשע הוא סכסוך מוקדם שהתגלע בין שתי המשפחות.
ב-Ynet צוטט קרוב משפחה שספד בכאב עמוק: "זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש על הגב ולהתרגש מהחברים. הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים. מה הוא ראה ברגעים האחרונים שלו?". הוא הוסיף בזעזוע: "איזה רוע בעולם מעז לגעת בילד טהור שלא עשה רע לאיש? הלב מרוסק לרסיסים".
"שמחת חיים מיוחדת, אהבה בלתי נגמרת"
אביו של הלל, עמוס, ספד הבוקר לבנו בדמעות ובגרון חנוק, וגולל את דמותו המיוחדת של הילד שהיה אמור לעלות בעוד שבועיים בלבד לכיתה ב'. "הלל כמו שמו – הלל. כל מה שאני אוסיף אני אגרע. שמחת חיים מיוחדת, אהבה בלתי נגמרת. ילד חרוץ, מצטיין בבית הספר", אמר האב השכול. כך לפי הדיווח.
האב סיפר על השקידה והכישרונות של בנו הצעיר: "הוא הצטיין בחוג הכדורגל והיה אומר לי: 'אבא, אני אהיה שחקן טוב'. אמרתי לו שזו לא השאיפה, אבל אם אתה אוהב את זה, אתה תהיה הכי טוב. התפילות שלו זה היה משהו לא רגיל. עשיתי לו מבחן לקרוא בארמית והוא הצליח לקרוא, הוא ידע לקרוא את זה. היו חברים בלי סוף".
האב שחזר בשיחה את השעות האחרונות שלפני האסון: "הוא הלך לבן דודו ושעה לפני הם צולמו במים, שמחים ומאושרים. אני מקווה שאהיה חזק. כל הכוח שלי נשאב ממנו, כי הייתה לנו אהבה של אבא ובן, משהו לא רגיל. הוא הרעיף אהבה. רק חיוך שלא ירד. שבע שנים וחצי קיבלתי מתנה, אתמול נגמר התיקון".
פעילות מואצת לשחרור הגופה
במקביל, לאחר פעילות מואצת של המחלקה המשפטית של זק"א, שוחררה גופת הילד הלל מרדכי דדון ז"ל לקבורה. בעקבות העברת הגופה למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, פעלו נציגי המחלקה המשפטית של זק"א בשיתוף הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, לצמצום הפגיעה בכבוד המת.
במהלך הפעילות המואצת מול כלל הגורמים, סוכם על ביצוע בדיקה מינימלית הנדרשת לצורך השלמת ההליך המשפטי בלבד. הבדיקה בוצעה תחת פיקוחו ההדוק של הרב לנדאו, ועם סיומה שוחררה הגופה לקבורה. יוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש, יצא באמבולנס זק"א מהמכון הלאומי לרפואה משפטית עם גופת הילד והעבירה להמשך סידורי הקבורה.
מיכאל גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית של זק"א, הסביר: "לאור הניסיון רב השנים של המחלקה המשפטית בטיפול באירועי רצח מהסוג הזה, ובמטרה להימנע ככל הניתן מגרירת המשפחה לדיונים ממושכים, פעלנו ברגישות מרבית מול כלל הגורמים".
הלל מרדכי דדון ז"ל מובא למנוחות היום בשעה 16:00 בבית העלמין בבית שמש, כשהוא מותיר אחריו משפחה מדממת וקהילה שלמה המאמינה ומקווה לרפואתו המהירה של בן הדוד הקטן. החשוד בן ה-25 הובא להארכת מעצר בבית המשפט בירושלים, והמשטרה ממשיכה בחקירה המואצת של נסיבות האירוע המחריד.
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