יום לאחר הטרגדיה המזעזעה בבית שמש, שבה נרצח הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן ה-7, שב להכרה בן דודו בן ה-4, שנפצע באורח קשה באותו אירוע דקירה אכזרי, זאת לאחר ניתוח מורכב שעבר במהלך הלילה.

כשפקח את עיניו והבחין בבני משפחתו לצידו, תיאר הילד הרך בתמימות מזעזעת את רגעי האימה שחווה. "הוא נתן לי בעיטה עם מלא דם", אמר הילד, כשמילותיו המעטות משקפות את גודל האכזריות שהתרחשה בחצר הבית במהלך מסיבת יום הולדת משפחתית. כך דווח באתר Ynet היום.

עוד דווח כי פרופ' דן ארבל, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים בהדסה, שניתח את הילד יחד עם צוות רפואי נרחב, מסר כי הילד מתאושש לשביעות רצון רופאיו. מצבו מוגדר כעת בינוני ויציב, והמשפחה נמצאת לצידו בעת שהיא מתמודדת עם השכול הכבד.

בתוך כך, המשטרה מסרה היום כי מעצרו של החשוד ברצח הוארך. "חקירת אירוע החשד לרצח שאירע אתמול בבית שמש, ממשיכה להתנהל ע״י חוקרי ימ"ר ירושלים, לאחר שבפעילות מהירה של שוטרי תחנת בית שמש נעצר אתמול חשוד", מסרה המשטרה.

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"לפני זמן קצר נעתר בימ"ש השלום בירושלים לבקשת המשטרה, והאריך את מעצרו של החשוד עד לתאריך: 25.08.26. נזכיר, כי פרטי החקירה וכל פרט העלול לזהות את החשוד, אסורים בפרסום בהתאם לצו בימ"ש - בדיון האחרון הוחלט כי הצו בתוקף עד ה21/08/26 בשעה 10:00".

"זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש"

האירוע המחריד התרחש אתמול בשעות אחר הצהריים ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. שני הילדים, בני דודים בני 4 ו-7, נפגעו באירוע דקירה קשה כאשר שכן בן 25 פרץ לחצר הבית ותקף אותם באכזריות. הלל מרדכי דדון ז"ל נפטר מפצעיו בבית החולים, בעוד בן דודו עבר ניתוח מציל חיים.

על פי הדיווחים, אב המשפחה חזר לביתו ומצא את שני הילדים פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים, ונער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד לתקיפה האכזרית. המשטרה עצרה את השכן בן ה-25 בחשד לביצוע המעשה, והחשד הוא שהמניע למעשה הנפשע הוא סכסוך מוקדם שהתגלע בין שתי המשפחות.

ב-Ynet צוטט קרוב משפחה שספד בכאב עמוק: "זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש על הגב ולהתרגש מהחברים. הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים. מה הוא ראה ברגעים האחרונים שלו?". הוא הוסיף בזעזוע: "איזה רוע בעולם מעז לגעת בילד טהור שלא עשה רע לאיש? הלב מרוסק לרסיסים".