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אסון כבד

טרגדיה קשה בבית שמש; הילד אשר אנשיל פיש ז"ל נהרג בתאונת דרכים מחרידה

אבל כבד בבית שמש ובחסידות תולדות אהרן, הילד אשר אנשיל פיש ז"ל נהרג בתאונה קטלנית בשכונת רמת בית שמש ד' • מתנדבי זק"א פועלים בזירה לטיפול בכבוד המת, לצד ליווי המשפחה השבורה בבית החולים 'שערי צדק' • התושבים והחסידים בהלם (דיין האמת)

2תגובות
זירת האסון בבית שמש (צילום: זק"א)

אבל כבד וזעזוע עמוק ירדו על העיר ועל חסידות תולדות אהרן, עם ההודעה המרה על פטירתו הטרגית של הילד אשר אנשיל פיש ז"ל, אשר נהרג בתאונת דרכים קשה שאירעה בשכונת רמת בית שמש ד'.

מיד לאחר התאונה הקשה הוזעקו למקום כוחות ההצלה ומתנדבי זק"א מחוז ירושלים - צוות בית שמש, אשר פעלו בזירת האירוע בחרדת קודש לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.

במקביל, נציגי המחלקה המשפטית של ארגון זק"א מלווים ברגעים קשים אלו את הורי הילד בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, ופועלים מול כלל הגורמים הרפואיים והמשפטיים להשלמת ההליכים הנדרשים במהירות האפשרית.

הבשורה הקשה הכתה בהלם את בני הקהילה והתושבים, הממאנים לעכל את הטרגדיה המזעזעת בטרם עת.

על מועד ופרטי מסע הלוויה תבא הודעה בהמשך.

ת.נ.צ.ב.ה.

זירת האסון בבית שמש (צילום: זק"א)
זירת האסון בבית שמש (צילום: זק"א)
זירת האסון בבית שמש (צילום: זק"א)
זירת האסון בבית שמש (צילום: זק"א)
זירת האסון בבית שמש (צילום: זק"א)
בית שמשברוך דיין האמתזק"אתאונות דרכיםאשר אנשיל פיש

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
עצוב מאודדד
אחת העם
1
מה קורה אתכם בית שמש? תעשו תשובה , כל העיר כל הקהילות , כולם!!!
השם ישמור

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