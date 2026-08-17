זירת האסון בבית שמש ( צילום: זק"א )

אבל כבד וזעזוע עמוק ירדו על העיר בית שמש ועל חסידות תולדות אהרן, עם ההודעה המרה על פטירתו הטרגית של הילד אשר אנשיל פיש ז"ל, אשר נהרג בתאונת דרכים קשה שאירעה בשכונת רמת בית שמש ד'.

מיד לאחר התאונה הקשה הוזעקו למקום כוחות ההצלה ומתנדבי זק"א מחוז ירושלים - צוות בית שמש, אשר פעלו בזירת האירוע בחרדת קודש לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. במקביל, נציגי המחלקה המשפטית של ארגון זק"א מלווים ברגעים קשים אלו את הורי הילד בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, ופועלים מול כלל הגורמים הרפואיים והמשפטיים להשלמת ההליכים הנדרשים במהירות האפשרית. הבשורה הקשה הכתה בהלם את בני הקהילה והתושבים, הממאנים לעכל את הטרגדיה המזעזעת בטרם עת. הרבי ממנהטן; האדמו"ר הישיש מקאמרנא זצ"ל הסתלק לבית עולמו חיים רוזנבוים | 09:02 על מועד ופרטי מסע הלוויה תבא הודעה בהמשך. ת.נ.צ.ב.ה.

זירת האסון בבית שמש ( צילום: זק"א )

זירת האסון בבית שמש ( צילום: זק"א )

זירת האסון בבית שמש ( צילום: זק"א )

זירת האסון בבית שמש ( צילום: זק"א )