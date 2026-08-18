כך הולך להיראות אגף הנידונים למוות ומתקן התלייה בישראל | צפו

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר היום (שלישי) כי בשבועות האחרונים הולך ונבנה במרכז הארץ אגף ייעודי לנידונים למוות, שבמרכזו מתוכנן לקום מתקן תלייה שבו יבוצעו גזרי הדין בהתאם להוראות החוק שאושר בכנסת.

"הבטחנו - מקיימים", מסר בן גביר. "הבטחתי להרע את תנאי המחבלים בבתי הכלא - קיימנו. הבטחתי להעביר את חוק עונש מוות למחבלים - העברנו. ועכשיו גם אגף הנידונים למוות ומתקן התלייה מתחילים לקרום עור וגידים".

על פי הודעת השר, האגף החדש יכלול מספר מרכיבים: אגף ייעודי לנידונים למוות, שאליו יועברו מי שנגזר עליהם עונש מוות בהתאם לחוק; מתקן תלייה ייעודי במרכז האגף, שבו יבוצעו גזרי הדין; תאי צפייה שיאפשרו לקורבנות העבירה ולבני משפחותיהם לצפות בהליך, כפי שנהוג במדינות רבות; ואישורים למבקרים רשמיים מקרב משפחות שכולות, שיוכלו לבקר באגף ולפקח על ההליך.

"אנחנו עושים היסטוריה", הדגיש בן גביר. "למחבלים שלנו מגיע דבר אחד בלבד - מוות בתלייה".

מיישום החוק לבניית התשתית

כזכור, במרץ האחרון אושר בכנסת חוק עונש מוות למחבלים. 62 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ו-48 התנגדו. ראש הממשלה נתניהו הגיע להשתתף במיוחד בהצבעה והצביע בעד, למרות שההצעה הייתה עוברת גם בלי נוכחותו.

על פי החוק שאושר, שר הביטחון הורה למפקד כוחות צה"ל באזור לתקן את הצו בדבר הוראות ביטחון החל באזור יהודה והשומרון, כך שעל תושב האזור שגרם בכוונה למותו של אדם במעשה טרור - יוטל עונש מוות בלבד, אלא אם מצא בית המשפט הצבאי כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלן ראוי להטיל עונש מאסר עולם.

בחודש מאי, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על תיקון הצו באופן שיאפשר את החלת עונש המוות על מחבלים ביהודה ושומרון בהתאם להוראות החוק. שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר אז: "נגמר עידן ההכלה. מחבלים שרוצחים יהודים לא יישבו בכלא בתנאים נוחים, לא יחכו לעסקאות ולא יחלמו על שחרור - הם ישלמו את המחיר הכבד ביותר".

יצוין כי מיד לאחר אישור החוק בכנסת, האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה לבג"ץ נגד החוק. בעתירה נטען כי עונש המוות אינו חוקתי מעיקרו בשל "פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בזכות לחיים", וכי החוק פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות אדם.

מגמה עולמית הפוכה

המהלך של ישראל מגיע בעת שמדינות רבות בעולם מבטלות את עונש המוות. לאחרונה, הפרלמנט הלבנוני אישר חוק המבטל לחלוטין את עונש המוות במדינה, כאשר עונש המוות יוחלף בעונש של מאסר עולם המלווה בעבודות פרך מוחמרות. בארגוני זכויות האדם הבינלאומיים בירכו בחום על החקיקה החדשה והגדירו אותה כהישג משמעותי במאבק העולמי נגד עונש המוות.

בסוריה, לעומת זאת, בית המשפט הפלילי גזר לאחרונה עונש מוות על וסים אל-אסד, בן דודו של נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד, לאחר שהורשע בשורה של עבירות חמורות הקשורות לאלימות נגד אזרחים. לפי פסק הדין, אל-אסד היה מעורב בהקמת קבוצות חמושות ובלתי חוקיות שביצעו מעשי טבח נגד אזרחים, ובמעשי רצח מכוון ושיטתי ועינויים.